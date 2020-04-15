Арахамия пообещал нового министра энергетики уже в четверг

По словам лидера фракции "Слуга народа, в энергетике сейчас кризис, не хватает лица, принимающего решения

Верховная Рада на своем внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит вопрос назначения нового министра энергетики и защиты окружающей среды, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас четверг будет новый министр. Действительно, в энергетике сейчас кризис, не хватает лица, принимающего решения, поэтому мы обязательно его получим и уже с программой и расчетами", - заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие назначенного парламентом министра, ведется работа по подготовке антикризисного плана для отечественной энергетики.

Реклама

По словам председателя фракции, отныне все кандидаты на пост министров проходят собеседование в профильном комитете парламента, презентуют программу развития своих ведомств и определяют ключевые показали эффективности.

В тренде У Черновол проводят обыски по делу Майдана: подробности

Напомним, что внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться в четверг, 16 апреля, и главной задачей депутатов будет внесение изменений в Регламент парламента.

Оказывается, "слуги народа" придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону. Процесс рассмотрения большого количества поправок к законопроектам планируют изменить так, чтобы и депутатов не обидеть, и не затягивать на месяцы принятие законов.

О том, что приняла Рада на внеочередном заседании 13 апреля, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама