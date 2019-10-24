Арахамия пришел на детектор лжи: фото и видео, онлайн

Лидер фракции заверил, что раскола в "Слуге народа" нет

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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пришел на перенесенную днем ранее проверку на полиграфе , сообщает корреспондент новостей "Сегодня" с места событий.

Он заявил собравшимся журналистам, что простые "люди должны видеть борьбу с коррупцией".

16:45 Пока идет тестирование, лидер фракции решил поотвечать на вопросы интернет-пользователей.

"Я буду последним человеком во фракции, которого будут называть "человеком Коломойского", – заявил он.

16:31 На Арахамию надели датчики, а журналистов попросили удалиться ради чистоты эксперимента.

16:27 Лидер фракции пожаловался, что работа в парламенте портит здоровье, поскольку в здании Верховной Рады проблемы с вентиляцией.

16:20 Арахамия объяснил полиграфологу, что именно он был инициатором проверки на детекторе лжи:

"Чтобы внутри фракции не портился микроклимат. Готов проходить его (полиграф. – Ред.) многократно, хоть это и трудная процедура. Это нужно применять повсеместно, хоть это и не панацея".

16:10 Полиграфолог объяснил лидеру фракции, что сначала пройдет короткий предтестовый разговор, после чего будут надеты датчики, а на саму проверку понадобится уйдет около 40 минут.

16:05 Журналисты заметили, что на Арахамии были надеты кроссовки за 250 долларов, он назвал их "недорогими".

Те самые кроссовки за 250 долларов

16:03 Отвечая на вопрос сайта "Сегодня" о том, когда полиграф пройдут остальные депутаты СН, Арахамия заявил:

"Сейчас все на округах, у нас нет физической возможности собрать комитет. Хочется, чтобы комитет собрался сам и самостоятельно принял решение по логистике. Чтобы решил где и как провести процедуру на полиграфе. Например, нам уже сделала предложение СБУ, у них отличный отдел полиграфологов".

"Своим примером хочу показать, что бояться нечего", – заявил лидер фракции.

"Если будет надо пройти открыто и закрыто полиграф, то сделаю это, – подчеркнул Арахамия. – Это вызывает резонанс и во фракции, но раскола во фракции нет".

Поддержать однопартийца пришел заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, который прошел детектор лжи днем ранее.

Напомним, во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Поэтому Давид Арахамия и Дмитрий Дубинский заявили, что пройдут тест на полиграфе, чтобы все узнали правду.

На днях бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что в коррупции заподозрили 11 членов комитет от "Слуги народа", но имена не были названы. А вообще в данный комитет входят 19 "слуг народа": Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Воронько, Данил Гетманцев, Дмитрий Дубинский, Юлия Диденко, Марьян Заблоцкий, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Анна Колесник, Алексей Леонов, Олег Марусяк, Анастасия Лященко, Евгений Петруняк, Элла Репина, Алексей Устенко, Андрей Холодов, Александр Сова. Пока нет информации, кто именно заподозрен во взяточничестве.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. "Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народа", смотрите видео:

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