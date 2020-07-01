В Слуге народа объяснили, почему подано много правок к законопроекту

Одобренный ранее в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса депутаты планируют окончательно принять 2 июля. Сейчас пока парламент рассматривает многочисленные к нему правки.

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Об этом рассказал журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНИАН.

Он считает, что большое количество правок к законопроекту – это ничто иное, как попытка политического торга.

"А давайте вы примете наш закон, и мы тогда снимем правки, и т.д. Мы просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры, и просто будем идти в рабочем порядке. Я прогнозирую, что завтра в 12:00 закон будет принят", – сказал Арахамия.

Депутат объяснил суть законопроекта. По его словам, документ разрешит игорный бизнес исключительно в гостиницах, а за получение такой лицензии в бюджет государства будут выплачиваться немалые деньги. Один из важных моментов – поиграть в казино нельзя будет подросткам.

В тренде Арахамия рассказал, когда примут закон о легализации казино

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"Мы хотим легализовать тех, кто в интернете, чтобы они платили налоги ... Есть программы для борьбы с лудоманией. Мы будем туда направлять часть этих налогов", – добавил глава фракции.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин принял постановление об отмене указа государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Таким образом в Украине запретили нелегально работать заведениям с игровыми автоматами под видом государственных лотерей. Тогда в стране началась большая зачистка от автоматов.

Но уже в январе в первом чтении был принято законопроект о легализации казино в Украине. Президент украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко в комментарии сайту "Сегодня" назвала плюсы и минусы закона.

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