/ Фото: Кабинет министров Украины

Несколько министров действующего правительства могут сохранить свои портфели в новом Кабмине. Об этом сказал Избранный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия, передает НАШ.Макси-ТВ.

"Все, что вам говорят, что 100% вероятность – это неправда. Вероятность у Маркаровой (остаться в Кабмине – Ред.) самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун... Конкретнее сказать не могу", – отметил он.

Кроме того, он уточнил, что в партии уже определились с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины.

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"Относительно министра иностранных дел уже определились, но не буду называть фамилию, надо чтобы Офис президента это комментировал. Относительно министра обороны – шорт-лист еще наполняется, там неполная определенность", – сказал Арахамия и отметил, что в списке кандидатур Авакова нет.

В тренде Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должность

Ранее Арахамия заявлял, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады IX созыва.

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Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал: он уже проводит предварительные консультации о будущем премьер-министре. Президент рассчитывает, что будущим главой правительства станет человек, который еще не был на высших руководящих должностях во власти.

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