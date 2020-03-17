Арахамия рассказал о новых срочных заседаниях Рады и удаленной работе депутатов

Верховная Рада еще будет собираться на внеочередные заседания по вопросам противодействия коронавирусу и последствий эпидемии. А в обычные же дни депутатов хотят перевести на удаленную работу. Об этом сообщил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он заявил, что сегодняшнее внеочередное заседание Верховной Рады не будет последним. Пока будет идти работа в комитетах, депутаты работают в режиме видеоконференции.

Также политик отметил, что парламентарии "Слуги народа" в Киеве находятся в "дежурном режиме" на случай, если нужно будет срочно собраться на внеочередное заседание.

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"Следующее, я думаю, может быть в начале следующей недели", – сказал Арахамия и добавил, что в случае форс-мажора заседание может состояться еще на этой неделе.

Кроме того, глава фракции рассказал о разработке законопроекта, которым предлагается разрешить депутатам удаленную работу по видеосвязи и внедрение видеоголосования.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать... Есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в парламенте. Но, учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом исключительно на время эпидемии и мер по ее противодействию иметь возможность работать в таком режиме. Мы еще разрабатываем, каким образом это можно сделать", – подчеркнул политик.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада изменила свой календарный план работы. Теперь до 3 апреля народные депутаты не будут проводить пленарные заседания, а только работать в комитетах (до этой даты планировались две пленарные недели). При этом президент Владимир Зеленский отреагировал на отмену заседаний Рады.

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