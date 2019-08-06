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Арахамия рассказал о противниках отмены неприкосновенности среди будущих нардепов от "Слуги народа"

Вчера, 23:50

Эти люди, по его словам, ранее публично поддерживали идею лишения неприкосновенности нардепов

Парламент. Может пополниться активистами, бывшими кавээнщиками и журналистами

Парламент. Может пополниться активистами, бывшими кавээнщиками и журналистами / Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Арахамия рассказал о противниках отмены неприкосновенности среди будущих нардепов от "Слуги народа" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0.png Политика Эти люди, по его словам, ранее публично поддерживали идею лишения неприкосновенности нардепов

Некоторые будущие нардепуты, избранные в Верховную Раду от партии "Слуга народа", не согласны с возможностью отмены депутатской неприкосновенности. Об этом заявляет  будущий глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Их где-то 15% среди мажоритарщиков. Среди списочников – гораздо меньше", – сказал он.

Он добавил, что ранее эти люди публично поддерживали мысль о лишении неприкосновенности нардепов, однако сейчас говорят о целесообразности пересмотра подхода к этому вопросу.

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"У нас будет жесткая позиция фракции", – заверил Арахамия.

Также будущий нардеп назвал проекты законов о снятии неприкосновенности с парламентариев и об импичменте президента.  "Слуга народа" также выступает за оперативное рассмотрение в Верховной Раде законопроектов по дерегуляции.

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"Мы обещали это. Думаю, нужно как можно скорее проголосовать за эти законопроекты", – резюмировал он.

Отметим, в Украине 21 июля завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

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Источник: Сегодня

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