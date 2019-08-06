Арахамия рассказал о противниках отмены неприкосновенности среди будущих нардепов от "Слуги народа"

Некоторые будущие нардепуты, избранные в Верховную Раду от партии "Слуга народа", не согласны с возможностью отмены депутатской неприкосновенности. Об этом заявляет будущий глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Их где-то 15% среди мажоритарщиков. Среди списочников – гораздо меньше", – сказал он.
Он добавил, что ранее эти люди публично поддерживали мысль о лишении неприкосновенности нардепов, однако сейчас говорят о целесообразности пересмотра подхода к этому вопросу.
"У нас будет жесткая позиция фракции", – заверил Арахамия.
Также будущий нардеп назвал проекты законов о снятии неприкосновенности с парламентариев и об импичменте президента. "Слуга народа" также выступает за оперативное рассмотрение в Верховной Раде законопроектов по дерегуляции.
"Мы обещали это. Думаю, нужно как можно скорее проголосовать за эти законопроекты", – резюмировал он.
Отметим, в Украине 21 июля завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.
Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк