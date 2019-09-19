Арахамия: У Зеленского не давали согласия на "формулу Штайнмайера"

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

На днях стало известно, что МИД Украины принял решение по "формуле Штайнмайера". Ни президент Украины, ни члены его команды не давали одобрения по этому поводу.

Об этом заявил в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

По его словам, он ничего не знает о договоренности по "формуле Штайнмайера", достигнутой 2 сентября в нормандском формате на уровне советников глав государств. Украины тогда представлял глава МИД Вадим Пристайко

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"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу и я многих людей спрашивал и в Офисе президента, они говорят: ничего такого нет", – сказал Арахамия и добавил, что у президента Украины ожидают расширения "нормандского формата" для усиления позиции на переговорах по Донбассу.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях сам Пристайко заявил, что "договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие: закон об особом статусе (Донбасса – ред.) вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными – ред.)".

Напомним, в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило бы, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют т.н. "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывода российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

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