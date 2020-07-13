Арест и лишение прав: нардепы хотят жестче наказывать пьяных водителей

Депутаты хотят узаконить видео, снятые при задержании - их будут приобщать к протоколу

В понедельник, 13 июля, Верховная Рада второй раз за день собралась на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Депутаты раскритиковали законопроект. Было отмечено, что документ устарел, ведь был внесен еще в декабре 2019 года.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

За законопроект проголосовали 282 народных депутата.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и закон Украины О дорожном движении и О Нацполиции, которые усилят ответственность за управление транспортными средствами и судами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, изменят механизм привлечения к ответственности за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме — отменяя штрафные баллы, узаконят использование полицейскими средств видеозаписи — материалы будут добавляться в протокол об административном правонарушении.

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Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, они остаются в размере до 1200 необлагаемых минимумов, но он дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права вождения на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если совершит нарушение повторно в течение года.

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За превышение скорости более чем на 50 км/ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 30 до 200 необлагаемых минимумов.

Также законопроект предусматривает повышение штрафа за вождение без удостоверения с 510 до 10 200 грн.

Напомним, с 1 июля вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Но еще 17 июня 2020 года нардепы приняли закон № 3314, который отменяет уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. 2 июля его подписал президент.

Поэтому всех нетрезвых водителей, которых успели поймать за эти сутки, когда действовал закон, в итоге привлекут к ответственности по статье 130 КУоАП, т.е. исключительно как за административное правонарушение.

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