Українська
$ 26,95
30,4
  1. Новости политики

Арест и лишение прав: нардепы хотят жестче наказывать пьяных водителей

13 июля, 22:57

Елена Вус Елена Вус

Депутаты хотят узаконить видео, снятые при задержании - их будут приобщать к протоколу

В понедельник, 13 июля, Верховная Рада второй раз за день собралась на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Депутаты раскритиковали законопроект. Было отмечено, что документ устарел, ведь был внесен еще в декабре 2019 года.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

За законопроект проголосовали 282 народных депутата.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и закон Украины О дорожном движении и О Нацполиции, которые усилят ответственность за управление транспортными средствами и судами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, изменят механизм привлечения к ответственности за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме — отменяя штрафные баллы, узаконят использование полицейскими средств видеозаписи — материалы будут добавляться в протокол об административном правонарушении.

Реклама

Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, они остаются в размере до 1200 необлагаемых минимумов, но он дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права вождения на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если совершит нарушение повторно в течение года.

В тренде
Арест и лишение прав: нардепы хотят жестче наказывать пьяных водителей

За превышение скорости более чем на 50 км/ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 30 до 200 необлагаемых минимумов.

Также законопроект предусматривает повышение штрафа за вождение без удостоверения с 510 до 10 200 грн.

Напомним, с 1 июля вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Но еще 17 июня 2020 года нардепы приняли закон № 3314, который отменяет уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. 2 июля его подписал президент.

Поэтому всех нетрезвых водителей, которых успели поймать за эти сутки, когда действовал закон, в итоге привлекут к ответственности по статье 130 КУоАП, т.е. исключительно как за административное правонарушение.

Реклама

А о том, как в Украине работает автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД, смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы права Верховная Рада ПДД арест наказание законопроект пьяное вождение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашенийПолитика
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в УкраинеПолитика
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в Раду
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в РадуПолитика
В Раде объяснили, почему чиновникам пора вернуть докарантинные зарплаты
В Раде объяснили, почему чиновникам пора вернуть докарантинные зарплатыЭкономика
Саакашвили объяснил, почему Украина не должна была подписывать Минские соглашения
Саакашвили объяснил, почему Украина не должна была подписывать Минские соглашенияПолитика
Эксперт объяснил, почему Путин сейчас не будет аннексировать Донбасс
Эксперт объяснил, почему Путин сейчас не будет аннексировать ДонбассПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять