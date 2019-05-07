"Армія. Мова. Віра". Что будет с ними при президенте Зеленском

По отношению к символам эпохи Порошенко вновь избранный президент действует с осторожностью

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/ze2019official.

"Армія. Мова. Віра" – не только центральный слоган предвыборной кампании президента Петра Порошенко. Понятия, положенные в основу лозунга, действительно важны с точки зрения существования украинской государственности. Вопрос, какое будущее ждет институты и функции, к укреплению которых президент Порошенко приложил немало усилий, волнует немало граждан.

Армия. Ничего нового, и это хорошо

Из "стратегической триады" Порошенко будущее армии при президенте Владимире Зеленском, пожалуй, очерчено наиболее полно. По крайней мере по сравнению с другими вопросами. Скорей всего, в этом заслуга советника новоизбранного главы государства по вопросам безопасности и обороны, полковника запаса Ивана Апаршина. В бытность министром обороны Анатолия Гриценко Апаршин занимал ряд руководящих должностей в военном ведомстве, в том числе должность директора Департамента военной политики и стратегического планирования, а также главного инспектора Минобороны Украины.

Собственно,Апаршин и обнародовал ряд предложений по развитию и дальнейшему реформированию армии, которые, по его словам, он предлагает Владимиру Зеленскому реализовать. Журналисты поспешили назвать документ военной доктриной нового президента, однако сам автор плана акцентирует, что это всего лишь предложения, а об утверждении полноценной стратегии национальной безопасности речь может идти не раньше, чем через полгода.

О чем же говорится в предложениях военного советника Зеленского? Военное управление предлагается в кратчайшие сроки перевести на стандарты НАТО. Должность начальника Генштаба будет отделена от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами. Армия будет профессиональная, добровольная, совместимая с армиями стран НАТО. Декларируется финансовая открытость оборонных расходов и прозрачность оборонного заказа, а также передача имущества, которое используется не по назначению, центральным или местным органам власти.

Бюджет армии должен распределяться в следующих пропорциях:50% – на содержание ВСУ, 30% – на перевооружение, 20% – на подготовку войск. Приоритет – в обеспечении самым современным вооружением: средствами разведки, ПВО, связи, РЭБ. Большое внимание уделяется также социальной защите военнослужащих и членов их семей.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня"народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук, по сути, пока что команда Зеленского не предлагает ничего нового.

"Стратегический оборонный бюллетень утвержден четыре года назад. Это программа реформ, согласованная с нашими западными партнерами и реализуемая сегодня. Другое дело, что ряд моментов не реализованы вовремя, но это уже вопросы к Генштабу и Минобороны. Что касается предложений команды Владимира Зеленского, то я не вижу каких-то новых подходов в этих предложениях. С одной стороны, это хорошо. Мы можем надеяться, что стратегические подходы и направления останутся. С другой – важно понять, какие принципиально новые вещи предлагаются", – сказал народный депутат.

По его словам, к тезисам,озвученным военным советником Зеленского, есть ряд вопросов.

"Во-первых, кадры. Я пока не вижу, какого-то предложения по создания школы или базы, способных подготовить в течение нескольких лет новые кадры для военного ведомства. В принципе, это понятно: для того, чтобы создать что-то новое на уровне старших или высших офицеров, генералов, нужны годы. Предлагается назначать на высшие должности боевых офицеров, имеющих опыт АТО. Но эта идея не нова, процесс уже идет давно. Если он будет как-то упрощен, это будет очень хорошо. Но это все равно не принципиально новое направление", – отметил Дмитрий Тымчук.

Во-вторых, по словам народного депутата, актуальным остается вопрос ресурсов.

"Украина на сферу национальной безопасности и обороны все эти годы выделяет больше средств, чем может. Более 5% ВВП для Украины – это очень много, учитывая состояние экономики. Но меньше нельзя. Я не вижу принципиальных решений, где взять деньги, чтобы удовлетворять существующие на сегодня потребности Вооруженных Сил. Предложение по поводу продажи или передачи излишков имущества, как по мне, выглядит очень странно. Учитывая то, что сам термин "излишки имущества" существовал в 90-х – начале 2000-х. И к чему это привело, мы знаем по событиям начала 2014 года", – сказал Дмитрий Тымчук.

Тем не менее, по его словам, патриотические силы будут всячески поддерживать усилия нового президента по укреплению обороноспособности страны.

"Мы, конечно, будем способствовать всем начинаниям, которые будут идти на пользу обороноспособности страны. Власть может меняться, но у всех нас есть основоположные задачи, которые мы обязаны реализовывать всегда и в любых обстоятельствах. В какой бы оппозиции кто бы ни был, но то, что нужно для государства, мы всегда будем поддерживать",- сказал Дмитрий Тымчук.

Язык. Вопрос нужно изучить

Гораздо меньше в обществе понимают взгляды Владимира Зеленского на "языковой вопрос". С одной стороны, вновь избранный президент четко и недвусмысленно задекларировал поддержку украинского языка как единственного государственного.

"Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его употребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество", – отмечается в комментарии по поводу позиции Владимира Зеленского по данному вопросу.

При этом Зеленский уверен, что "государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения".

С другой – в том же комментарии подвергается сомнению утвержденный уже после президентских выборов закон о государственном языке. Как отмечается в комментарии, по мнению Владимира Зеленского, закон стал заложником предвыборной риторики. После вступления в должность новый президент намерен проанализировать принятый документ, чтобы убедиться, что в нем соблюдены конституционные права и интересы всех граждан Украины.

Ранее Владимир Зеленский высказывался также по поводу языковых квот на ТВ и радио.

"Там вопрос в регулировании этих квот. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит на русском. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, здесь большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование", – сказал Владимир Зеленский.

По мнению политолога Вячеслава Потапенко, в гуманитарной сфере есть несколько вопросов, на решение которых оказывает давление как внутриполитический, так и внешнеполитический фактор.

"Некоторые законы, которые принимались в Украине, – по образованию, языку – вызвали определенное напряжение и даже конфликты с соседними странами. У нас имеется затяжной конфликт с Венгрией по закону об образовании, есть конфликт с Польшей по отдельным историческим вопросам, не все хорошо в отношениях с Румынией. Это один вектор, если можно так сказать, давления, внешний", – отметил политолог.

Что касается внутреннего давления, то, как отмечает эксперт, как минимум до осени, то есть до парламентских выборов, "языковой вопрос" будет темой, на которой отдельные политический силы будут пытаться заработать себе популярность, чтобы пройти в парламент.

"Скорей всего, к осенним выборам в Верховную Раду мы увидим определенную фрагментацию политического спектра, с нацеленностью ряда политсил на эти вопросы. Будет несколько новых партий, ориентированных на Западную Украину, которые будут поднимать вопросы защиты украинского языка. Будут также партии, одним из основных посылов которых к избирателю будет защита языковых прав русскоязычного населения. Для этих партий языковая "качалка" будет столь же эффективной с электоральной точки зрения, как и пятнадцать лет назад", – отметил Вячеслав Потапенко.

По мнению политолога, чтобы избежать "ловушки", то есть не быть втянутым в чужие политические дискурсы, а заодно попытаться оздоровить отношения с нашими западными соседями, Зеленский пойдет самым простым путем.

"На сегодняшний день есть база для нахождения компромисса и переговорная база для наших партнеров, которые входят в Европейский Союз. Это – Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Я думаю, Владимир Зеленский пойдет простым путем: поручит юристам изучить новый закон, а те, в свою очередь, порекомендуют отправить его на изучение в Венецианскую комиссию. Возможно, даже выскажут мнение, как они видят решение в контексте Хартии. В принципе, наш закон, как и законы многих постсоветских стран, таких как Латвия, Эстония, не очень совпадает с ее положениями. Но суть не в этом: Зеленский, переведя решение этого вопроса в европейский контекст, то есть в европейскую правовую базу, сможет избежать внутриполитической "ловушки" со стороны оппонентов и попытаться предупредить возможные вопросы и проблемы с нашими союзниками", – отметил Вячеслав Потапенко.

Вера. Все равны

Вопрос веры для Владимира Зеленского очень личный – об этом он не раз говорил в своих интервью и комментариях. Тем не менее новому президенту так или иначе придется выносить в публичную плоскость определенные моменты, связанные с религиозными вопросами. По сути, он уже это сделал, причем неоднократно.

Так, выступая в ходе дебатов с Петром Порошенко, Владимир Зеленский подчеркнул, что получение Томоса – это победа для Украины. В аналогичном духе высказывалась и советник новоизбраного президента Ирина Венедиктова: "Украина – светское государство, но для нашей самоидентичности получение Томоса – самое важное. Поэтому это те вещи, на которые никто не то что посягать не будет, а будет поддерживать всеми возможностями, которые есть у государства. Государство не может заступать на территорию религиозных святынь, но обязано их защищать. Владимир Зеленский сделает все, чтобы защитить это мощное достижение", – сказала Венидиктова.

Данные заявления дали основание прихожанам УПЦ МП предполагать, что симпатии Владимира Зеленского на стороне Православной церкви Украины. Впрочем, пока вновь избранный президент старается демонстрировать нейтральную позицию и равноудаленность. Так, 30 апреля Владимир Зеленский провел поочередно встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, патриархом Филаретом, а также главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием. На всех трех встречах обсуждался, по сути, один комплекс вопросов: война на Донбассе, восстановление мира и единства в Украине,борьба с коррупцией и бедностью в нашей стране.

Как считает народный депутат, глава подкомитета по вопросам государственной политики в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский, скорей всего, понимание и позиция Владимира Зеленского по религиозным вопросам пребывает в стадии формирования.

"Прогнозировать, какой будет политика Владимира Зеленского в данной сфере, трудно, поскольку недостаточно информации. Я думаю, у него пока тоже недостаточно информации, он ее получает и сейчас формирует свое понимание", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" Виктор Еленский.

По словам народного депутата, за последние годы в вопросах религии и свободы совести сделано чрезвычайно много.

"Это достижения не только в утверждении Поместной украинской церкви, но и в сфере свободы совести. Это и военное капелланство, и тюремное капелланство, и разрешение религиозным организациям основывать свои учебные заведения. Это очень знаковое утверждение богословия как академичной дисциплины. Право духовных учебных заведений выдавать дипломы государственного образца и так далее", – рассказал Виктор Еленский.

По его словам, патриотические силы будут защищать как Православную церковь Украины, так и достижения в религиозной сфере перед любыми угрозами, с какой бы стороны он не появились.

"Наша ("Народный фронт", -авт.) и другие патриотические силы в парламенте, безусловно, будут стоять на защите этих достижений. Причем будем отстаивать их не только на уровне законодательных инициатив. Парламент имеет право парламентского контроля. Имеет возможность контролировать соблюдение законодательства о свободе совести. И мы будем этими правами и возможностями пользоваться", – сказал Виктор Еленский.

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