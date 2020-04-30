Арсений Яценюк: Если сейчас не защитим язык – можем скоро не узнать культурный облик страны

Власть за год сделала недостаточно в области защиты украинского языка, уверен политик

"Когда пандемия отступит, мы можем не узнать культурный облик страны, в которой окажемся. Это впечатление будет равно шоку, если сейчас не остановим ревизию гуманитарной политики с элементами реваншизма", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своей заметке в Facebook.

Он напомнил, что всего несколько дней назад прошел год с момента принятия закона об украинском языке: "Не без гордости скажу, что закон в предыдущем парламенте был инициирован, разработан и проведен представителями нашей политической команды – "Народного фронта".

Однако, подчеркнул он, власть сменилась, и за год, именно сегодня, 30 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики рассматривает закон депутата от "Слуги народа" Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании: "Существует высокая вероятность принятия этих ограничений парламентом".

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Кроме того, подчеркнул Арсений Яценюк, за год не сформирован офис языкового омбудсмена: "Почти день в день годовщины принятия закона Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова уходит с должности, сообщив, что полгода с момента назначения не получала зарплаты".

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"Само назначение на должность неопытного кандидата выглядит как такое, что имело целью затянуть и саботировать процесс утверждения государственного языка. Отставка только вернула ситуацию к нулевой отметке, зафиксировав потерянное для имплементации требований закона время", – подчеркнул лидер НФ.

Арсений Яценюк также отметил, что "вызывает вопросы способность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания реагировать на соблюдение языковых квот".

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В то же время в Кабмине не назначен министр образования, а правительство работает без министра культуры.

"Все это свидетельствует о вакханалии, которая полностью проваливает гуманитарную политику в стране. Которая ведет, и это уже факт, к сокращению объемов использования украинского языка на телевидении, что видно невооруженным глазом", – написал он.

"Любые ссылки на законодательные несогласованности в парламенте, где существует монобольшинство, – блеф и паралич", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Ранее Арсений Яценюк подчеркивал, что ценовое регулирование на продукты, которое ввел Кабмин, – это абсурд советского образца.

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