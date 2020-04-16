Арсений Яценюк с соратниками присутствует на заседании по делу Черновол как поручители

Перед началом судебного заседания лидер "Народного фронта" подчеркнул, что сейчас инспирированы дела против активистов Майдана

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк вместе с соратниками из НФ и Майдана пришли поддержать Татьяну Черновил в Печерский районный суд, где проходит заседание по политически мотивированным обвинениям ГБР.

Арсений Яценюк присутствовал на заседании Печерского райсуда как поручитель.

Перед началом судебного заседания лидер "Народного фронта" подчеркнул, что сейчас инспирированы дела не только против Татьяны Черновол, так же начали уголовное производство против бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вьятровича "за то, что он проводил конференцию по голодомору": "Так же идет масса дел против людей, которые были на Майдане, которые боролись и будут дальше бороться за независимость Украины".

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"Виктор Янукович физически находится в России, а фактически он уже возвращается в Киев", – сказал Арсений Яценюк.

"То, что произошло вчера с задержанием генерала Службы безопасности Украины, который является одним из ключевых российских шпионов в украинской правоохранительной системе, для меня является свидетельством только одного – такие же шпионы сидят сейчас в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре", – подчеркнул лидер НФ.

"Дела, начатые против активистов Майдана, есть ничто иное, как работа российской агентуры в Украине", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к президенту Украины и председателю Службы безопасности Украины: "Безотлагательно проведите тщательную проверку и выявить всех российских крыс в ГБР и ГПУ. Отзовите политически мотивированные подозрения против Татьяны Черновол. Закройте уголовные производства против Вьятровича".

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"Остановите политические преследования и не идите по пути Виктора Януковича", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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