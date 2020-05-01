Арсений Яценюк: "Не бойтесь принимать решения, и этот кризис даст нам возможности"

Экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, может привести к политическим изменениям. Об этом заявил премьер-министр Украины (2014-2016), лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности".

"Этот медицинский кризис вылечит мир от популизма, дилетантства и невежества. Этот кризис должен всех привести к пониманию, что каждый должен заниматься своей работой и отвечать за каждое направление работы. И поэтому он может привести к определенным политическим тектоническим изменениям", – подчеркнул политик.

Яценюк отметил, что кроме внешней поддержки Украине необходимо развитие внутреннего рынка. Для этого, по его словам, нужен доступ к кредитным ресурсам, а также финансирование внутреннего рынка за счет бюджета, – закупка работ, товаров и услуг из государственного бюджета Украины, что в том числе поможет металлургам и вообще промышленности. Также необходимы внешние инвестиции.

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"Внешние инвесторы в сегодняшних обстоятельствах, конечно, не рассматривают Украину как приоритет. Но это сегодня. Любой кризис имеет начало и обязательно должен закончиться. Но для того, чтобы он закончился с положительным результатом для страны, один из ключевых элементов – политическая воля и понимание, что необходимо делать", – сказал Яценюк.

Он отметил, что в 2014 году стал премьер-министром в то время, когда российская армия напала на Украину, страна потеряла 7% территории и 20% экономики, а на счетах оставалось 108 тыс. гривен: "За два года мы оставили вместо 108 тыс. гривен 90 млрд, вместо 73 млрд долларов долгов – 67 млрд, вместо бюджетного дефицита в 5% мы оставили 2%. Вместо банкрота "Нафтогаза" мы оставили его прибыльным. Вместо советской милиции мы оставили полицию. Вместо системы, когда центральная власть контролировала все местные власти, – мы оставили децентрализацию. Вместо экономического падения и вообще отсутствия шансов для Украины устоять мы доказали, что Украина выстояла против российской военной агрессии. Это факт".

Яценюк обратился к сегодняшним политическим лидерам: "Мы вам оставили "подушку". Надо честно признать, что и "подушка", которая была создана в 2014-2016 годах, в том числе и успешно использовалась, и проедалась. Теперь надо делать новую. Берите те рецепты, которые были, проявляйте политическую волю, ведите дальше страну по пути реформ".

"Не бойтесь принимать решения, и этот кризис даст нам возможности. Этот кризис может сделать Украину сильнее", - сказал Яценюк.

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