Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости политики

Арсений Яценюк: "Не бойтесь принимать решения, и этот кризис даст нам возможности"

1 мая, 20:16

Ксения Капустинская

Политик обратился к нынешней власти и заверил, что трудности могут сделать Украину сильнее

Экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, может привести к политическим изменениям. Об этом заявил премьер-министр Украины (2014-2016), лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности".

"Этот медицинский кризис вылечит мир от популизма, дилетантства и невежества. Этот кризис должен всех привести к пониманию, что каждый должен заниматься своей работой и отвечать за каждое направление работы. И поэтому он может привести к определенным политическим тектоническим изменениям", – подчеркнул политик.

Яценюк отметил, что кроме внешней поддержки Украине необходимо развитие внутреннего рынка. Для этого, по его словам, нужен доступ к кредитным ресурсам, а также финансирование внутреннего рынка за счет бюджета, – закупка работ, товаров и услуг из государственного бюджета Украины, что в том числе поможет металлургам и вообще промышленности. Также необходимы внешние инвестиции.

Реклама

"Внешние инвесторы в сегодняшних обстоятельствах, конечно, не рассматривают Украину как приоритет. Но это сегодня. Любой кризис имеет начало и обязательно должен закончиться. Но для того, чтобы он закончился с положительным результатом для страны, один из ключевых элементов – политическая воля и понимание, что необходимо делать", – сказал Яценюк.

В тренде
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с Евросоюзом

Он отметил, что в 2014 году стал премьер-министром в то время, когда российская армия напала на Украину, страна потеряла 7% территории и 20% экономики, а на счетах оставалось 108 тыс. гривен: "За два года мы оставили вместо 108 тыс. гривен 90 млрд, вместо 73 млрд долларов долгов – 67 млрд, вместо бюджетного дефицита в 5% мы оставили 2%. Вместо банкрота "Нафтогаза" мы оставили его прибыльным. Вместо советской милиции мы оставили полицию. Вместо системы, когда центральная власть контролировала все местные власти, – мы оставили децентрализацию. Вместо экономического падения и вообще отсутствия шансов для Украины устоять мы доказали, что Украина выстояла против российской военной агрессии. Это факт".

Яценюк обратился к сегодняшним политическим лидерам: "Мы вам оставили "подушку". Надо честно признать, что и "подушка", которая была создана в 2014-2016 годах, в том числе и успешно использовалась, и проедалась. Теперь надо делать новую. Берите те рецепты, которые были, проявляйте политическую волю, ведите дальше страну по пути реформ".

"Не бойтесь принимать решения, и этот кризис даст нам возможности. Этот кризис может сделать Украину сильнее", - сказал Яценюк.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Арсений Яценюк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Зеленский: После выхода из карантина Украина будет жить по новым правилам
Зеленский: После выхода из карантина Украина будет жить по новым правиламПолитика
Зеленский объяснил, как власть помогает украинцам пережить карантин
Зеленский объяснил, как власть помогает украинцам пережить карантинЭкономика
Дипломат объяснил, как
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с ЕвросоюзомПолитика
Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертов
Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертовПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...