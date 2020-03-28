Арсений Яценюк: Необходимо немедленно обеспечить медиков, полицейских и военных средствами индивидуальной защиты

В Украине во время пандемии коронавируса от здоровья каждого врача и каждого медсестры зависят десятки, а то и сотни жизней.

"Поэтому необходимо немедленно обеспечить медиков, полицейских, военных, социальные службы и работников критической инфраструктуры средствами индивидуальной защиты и дезинфекции", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе" Главная тема "на телеканале "Украина" 28 марта.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях необходимы очень быстрые действия со стороны украинской власти: "В первую очередь нужно позаботиться о людях".

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"Представьте, если заболеют медики, сейчас приоритетом номер один для государства, в том числе? Власть должна заботиться о медиков: о каждом врача, о каждой медсестру, – потому что от их здоровья, от одной медсестры или одного врача зависят десятки, а то и сотни жизней. А если полицейские переболеют и перестанут выходить на работу, кто будет охранять общественный порядок и безопасность, кто будет помогать людям? " – подчеркнул он. Кроме того, необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты военных и социальных работников.

Арсений Яценюк подчеркнул, что официальная статистика на сайте "Прозорро" показывает, что со стороны государственного предприятия "Медицинские закупки Украины", несмотря на заявления о миллионах масок и защитных костюмов, которые должны быть приобретены, за последний месяц не совершено ни одной такой закупки: "Это безответственно".

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Кроме того, государственный заказ позволило бы предприятиям развивать бизнес и занять работников.

Арсений Яценюк также отметил, что власть обязана безотлагательно обеспечить уязвимые категории возрастом старше 65 лет и социально незащищенных граждан, – так называемыми сейф-боксами, боксами безопасности. Эти боксы должны содержать дезинфекторы, маски, – минимальные средства безопасности: "Это недорого стоит и это быстро делается".

Напомним, что Арсений Яценюк считает, что вводить чрезвычайное положение сегодня нет необходимости.

Также он добавил, что преодоление вызовов, перед которыми сейчас стоит Украина, является важным тестом для президента и его команды.

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