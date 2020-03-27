Арсений Яценюк о рынке земли: "Это не просто товар, а общенациональный невозобновляемый актив"

Арсений Яценюк считает, что Украине необходимо ответственно подойти ко всем нюансам земельной реформы.

Об этом премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил в передаче "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Земля – ​​это не товар, а общенациональный невозобновляемый актив. Ты не можешь иметь больше земли, чем ты ее имеешь. К большому сожалению, ты можешь ее иметь только меньше вследствие российской военной агрессии по отношению к Украине. Это факт, который уже состоялся", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк назвал введение рынка земли "чрезвычайно сложным общественно-политическим вопросом". По его мнению, некорректно говорить о том, что земля – это просто товар. Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что является рыночником и выступает за рынок земли, не меняя своей позиции уже в течении 15 лет, однако при этом он выступает за максимальную защиту интересов граждан Украины, в частности – фермеров.

"Для введения рынка земли необходимо установить ограничения права собственности на землю в одни руки, установить минимальную цену на землю и гарантировать целевое использование земли", – считает премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк особо отметил необходимость ограничения права собственности на землю в одни руки. Для установления этого объема, по его мнению, необходимо найти консенсус с фермерами, чтобы не допустить уничтожения фермерских хозяйств.

"Фермерство – не экономическая категория, и никогда не рассматривалось так в Украине. Фермерство – это часть украинской души, поэтому сталинский режим боролся с селом в Украине. Там была настоящая Украина. Она сегодня, возможно, несколько иная, но она живет. Поэтому власть должна подойти к этому вопросу четко, консенсусно с теми людьми, которые работают на земле", – подчеркнул Арсений Яценюк. В тренде "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Арсений Яценюк

Кроме того, по мнению политика, необходимо установить минимальную цену на землю. Арсений Яценюк напомнил, что находясь на посту премьер-министра, чтобы понять минимальную цену на землю, он обращался к правительству и парламенту с предложением продать 10% от общего объема государственных земель на публичном прозрачном аукционе, с обязательством, чтобы эта земля обрабатывалась исключительно для сельскохозяйственного назначения.

"Мы бы тогда увидели реальную стоимость земли. Но тогда мне не дали это возможности сделать. А сегодня – совсем другая глобальная конъюнктура. Кто может определить реальную цену на землю?" – спросил Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк отметил, что в Чехии минимальную стоимость земли определяет государственный агент, который покупает и продает землю. Еще одним необходимым шагом, по мнению политика, является обеспечение целевого характера использования земли.

"Если вы купили землю, вы должны ее обрабатывать, и мы должны получать урожай. Если вы этого не делаете, земля должна быть возвращена обратно, государство ее вправе принудительно выкупить", – подчеркнул премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Рада рассмотрела большее трех тысяч поправок к закону о рынке земли.

Напомним, что проект закона №2178-10 про оборот земель сельхозназначения был принят в первом чтении 13 ноября прошлого года голосами 240 депутатов.

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