Арсений Яценюк передал помощь в Черновицкую городскую больницу

Политик поздравил работников больницы с Днем медицинской сестры, который отмечали недавно

В четверг, 21 мая, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк посетил Черновцы, где передал материальную помощь от Фонда медсестрам и медбратям городской больницы №1, которая определена базовой в борьбе с COVID-19. Переданные средства предназначены для выплаты разовой денежной помощи медсестрам больницы. Весь сестринский состав лечебного учреждения, который насчитывает 70 работников, получит разовую безвозвратную финансовую помощь, сообщает Оpenukraine.

Во время встречи с главврачом Анатолием Петричуком и представительницей сестринского состава больницы, Арсений Яценюк поблагодарил медиков за их работу: "На таких людях, как вы, держится страна. Вы все боретесь за жизнь людей. Я вам за это очень благодарен ".

Он поздравил работников больницы с Днем медицинской сестры, который отмечали недавно.

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Арсений Яценюк напомнил, что трижды публично обращался к правительству "с тем, чтобы правительство поняло: самая высокая смертность и уровень заболеваемости в Украине – в Черновицкой области". Он подчеркнул, что смертность от коронавируса на 100 000 человек на Буковине в 11 раз превышает уровень смертности в среднем по стране.

"Хорошо, что чиновники меня услышали, и сегодня приехал целый десант. С министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым", – сказал он.

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Арсений Яценюк также отметил, что правительство перечислило средства, которые государство задолжало медикам, для того, чтобы рассчитаться с медработниками и помочь области: "Хорошо, что украинское правительство наконец обратило внимание на наиболее пострадавшую область".

Главный врач Анатолий Петричук и медицинская сестра поблагодарила от имени медперсонала Арсения Яценюка и Фонд "Открой Украину" за помощь, которую Фонд оказывал и оказывает медикам Буковины.

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Мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что за несколько лет за счет средств, полученных от децентрализации, в больнице было полностью оборудовано реанимационное отделение, установлены новые кислородные сети, сейчас позволяет спасать жизни буковинцам.

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