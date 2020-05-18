Арсений Яценюк: Победа над оккупантом – долг перед памятью жертв советско-российских преступлений

Арсений Яценюк подчеркнул, что 76 лет назад «советская власть назвала преступником целый народ»

Российские наследники Сталина и сейчас убивают и захватывают чужие дома, что оккупационные власти в Крыму продолжают преследовать крымскотатарский народ. Об этомпремьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook 18 мая, В День мяты жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Тоталитарный режим оставил после себя много незаживающих ран", – написал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что 76 лет назад "советская власть назвала преступником целый народ, чтобы получить право на преступление": "Под дулами автоматов в товарных вагонах крымских татар вывезли на чужбину".

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"Помните о потерянных жизнях и искалеченных судьбах. О том, что российские наследники Сталина и сейчас убивают и захватывают чужие дома, что оккупационные власти в Крыму продолжает преследовать крымскотатарский народ. Помните, чтобы вместе бороться за свободу", – написал он.

"Воля и победа над оккупантом – самая высокая дань и долг перед памятью невинных жертв советско-российских преступлений против человечности", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Арсений Яценюк также отмечал, что российская военная агрессия и российская энергетическая агрессия – это близнецы.

"Путин убивал и убивает украинцев. Он никогда не пойдет на то, чтобы Украина была независимой, соборной и европейской. Он будет и дальше идти по пути, чтобы захватить Украину", – отмечал политик.

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Напомним, ранее Яценюк заявил, что Путин контролирует 50% новостных каналов Украины и может контролировать умы украинцев.

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