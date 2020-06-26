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Яценюк требует созвать СНБО из-за вспышки коронавируса в Украине: "Попытки понравиться сегодня – это человеческие трагедии завтра"

26 июня, 12:40

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

Политик требует принять меры из-за резкого пандемического скачка

В Украине нужно немедленно ввести чрезвычайный план для того, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. Об этом на своей страничке в Facebook заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.

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"Если в большей части Европы тенденция идет на спад, то в Украине – наоборот", – отметил политик.

Он подчеркнул, что Украина перешла психологическую отметку в 1000 больных в сутки и обратился к властям созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с участием губернаторов и мэров крупных городов, чтобы срочно ввести чрезвычайный план для остановки роста заболеваний.

"Вирус, паводки, экономический кризис, продолжающаяся война, правительство без программы, монобольшинство без большинства. Список можно продолжать. Однако главное – жизнь людей. Честно говорите с людьми. Попытки понравиться сегодня – это человеческие трагедии завтра", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил о том, что Украина активно движется к масштабному политическому кризису, который приведет к досрочным выборам в парламент.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин СНБО Арсений Яценюк коронавирус

Источник: Сегодня

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