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Арсений Яценюк: После коронавируса будет экономический вирус, и к этому уже сейчас надо готовиться

21 мая, 19:05

Юрий Божко

Арсений Яценюк отметил необходимость найти баланс, чтобы сохранить и жизни людей, и экономику

"Коронавирус мы переживем, и следующим будет экономический вирус. И к этому уже сейчас надо готовиться", – сказал премьер-министр Украины в 2014-2016 годах,лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк21 мая в Черновцах во время совместного брифинга с министром здравоохранения Максимом Степановым, министром МВД Арсеном Аваковым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым по противодействию коронавируса на Буковине.

Арсений Яценюк отметил необходимость при ослаблением карантина найти баланс, чтобы и сохранить жизни людей, и сохранить экономику страны: "И сейчас для правительства наиболее сложная задача: и сохранить здоровье людей, и сохранить рабочие места и зарплаты для украинцев".

В комментарии он подчеркнул, что основная сейчас задача государства – это не на словах, а на деле дать заказ для предпринимателей, сбалансировать карантин и экономическую деятельность, это очень тонкий баланс: "С одной стороны, не дать возможности, чтобы коронавирус дальше распространялся, а с другой стороны, дать возможность людям работать, потому что люди нуждаются, у людей не за что кушать, работы у людей нет".

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"Нужно начать финансировать государственный заказ, чтобы предприниматели что-то делали для государства. Государство должно стать ключевым заказчиком ", – подчеркнул он.

Кроме того, отметил Арсений Яценюк, важно реально реализовать программу кредитования: "Чтобы люди могли реально получить кредит, а государство должно компенсировать процентную ставку. Поэтому это сейчас ключевая задача для президента и для правительства".

Напомним, в четверг, 21 мая, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк посетил Черновцы, где передал материальную помощь от Фонда медсестрам и медбратям городской больницы №1, которая определена базовой в борьбе с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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государство Арсений Яценюк коронавирус народный фронт Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину"

Источник: Сегодня

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