Арсений Яценюк поздравил украинцев с Пасхой: "Утолим вражду, сбережем самое дорогое"

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украицев с праздником Христова Воскресения. На своей странице в Facebook он написал, что очень бы хотел быть в этот день вместе со всеми родными "сказать это традиционное приветствие Папе с Мамой".
"Папы нет. И мне очень болит эта первая Пасха без него", – написал он.
Он отметил, что отец всю свою жизнь учил любить и уважать друг друга, любить и уважать людей.
"Беру эту науку, чтобы передавать ее дальше, и сегодня вместе с моей женой и всей нашей семьей желаю любви, счастья и веры в Христово Воскресение всему нашему народу", – написал политик.
"В сердце каждого из нас есть своя тяжкая боль. Пусть рядом с этой болью в нашем сердце будет любовь и добро друг для друга", – отметил Арсений Яценюк.
"Утолим вражду. Сбережем самое дорогое. Защитим вместе родной дом. Воскресает Господь. Воскресает жизнь. Пусть всегда воскресает наша надежда. Да хранит Господь каждого из нас, наше войско и наше государство", – написал он.
Отец Арсения Яценюка Петр Иванович ушел из жизни в октябре прошлого года. Он был историком, преподавателем, с 1974 года работал в Черновицком государственном университете.
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