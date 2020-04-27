Арсений Яценюк призвал Кабмин и Минздрав обратить внимание на ситуацию с COVID-19 на Буковине

Политик напомнил, что заболеваемость в области в восемь раз превышает средний показатель по Украине

Арсений Яценюк обратился к правительству и Минздраву с призывом обратить внимание на Черновицкую область, где уровень заболеваемости коронавирусом в восемь раз превышает средний показатель по Украине, а смертность – в шесть раз выше. Об этом он заявил в своем видеообращении на Facebook.

Сейчас на Буковине 1375 человек заболели, среди них 167 врачей, 26 человек умерли.

"Все это – сухая статистика заболеваемости и смертности от коронавируса в моей родной Черновицкой области. Это в разы превышает уровень заболеваемости и смертности по Украине, и даже по городу Киеву", - подчеркнул он.

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Политик добавил, что "это не статистика, это – человеческие жизни и человеческие судьбы".

Арсений Яценюк обратился к правительству и Министерству здравоохранения, призывая их уделить больше всего внимания Черновицкой области.

"Я понимаю, что всем тяжело, но им – сложнее всего. Тот объем гуманитарной помощи, который я отправлял трижды – это капля в море. Без государства они не справляются. Они ждут вашей помощи", - сказал Арсений Яценюк.

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