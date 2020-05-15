Арсений Яценюк: Путин контролирует 50% новостных каналов Украины и может контролировать умы украинцев

Дезинформация является одним из крупнейших вызовов современности, ею активно пользуется президент России Владимир Путин, и на нее нужно реагировать немедленно.

Такое мнение выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности (КБФ) Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии на КБФ15 мая.

"По моему мнению, уже нет настоящей полноценной свободы слова. Что мы наблюдаем сейчас в некоторых странах мира – то, что можно назвать "свободой лжи". И это крупнейший вызов", - подчеркнул он.

Реклама

В современном мире, подчеркнул Арсений Яценюк, "все белое можно легко подать как черное, все круглое обрисовать как квадратное": "Потому я считаю дезинформацию одним из крупнейших вызовов, на который нужно реагировать немедленно".

Сейчас с дезинформацией борются глобальные СМИ, такие как Washington Post, New York Times, – глобальные медиа, которые борются за свободу.

"То же самое происходит и в Украине, но у нас есть нехватка пространства свободы слова. Речь идет о том, кто владеет средствами массовой информации в Украине, украинскими телевизионными каналами. Например, Путин контролирует 50% всех новостных каналов в Украине. А это значит, что он на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев", - сказал основатель КБФ.

В тренде Зеленский пришел в Раду перед принятием закона о банках

Реклама

Арсений Яценюк подчеркнул, что цель Путина – не транслировать собственный нарратив, а подрывать правду.

"Цель Путина – принести хаос в Украину и в западный мир. Цель Путина – подорвать доверие. Доверие к лидерству, доверие к лидерам и к ценностям. И мы должны с этим бороться – нашей собственной правдивой информацией, реальной свободой слова, эффективной журналистикой и независимыми новостными СМИ", – добавил он.

Тема нынешней дискуссия КБФ, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – "Кто воюет против мировой демократии?".

Участниками разговора стали американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии Энн Епплбаум; немецкий политический и общественный деятель, член Европейского парламента в 2004-19 годах Ребекка Хармс; американский дипломат, бывший заместитель Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики США во время администрации президента Обамы Дениэл Фрид; британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики Питер Померанцев; философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный реактор инициативы "UkraineWorld" Владимир Еромоленко. Модератор – Даниил Лубкивский, бывший заметитель Министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама