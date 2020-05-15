Арсений Яценюк: сегодня выполнение Минска в российской интерпретации станет катастрофой для Украины

Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации станет катастрофой для Украины.

Такое мнение выразил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности (КБФ).

"В нынешних условиях Минские договоренности – это не просто дорога в никуда. Это договоренности, которые ведут прямо в российскую ловушку", – предупредил он во время онлайн-дискуссии КБФ 15 мая.

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Яценюк назвал недопустимым то, что Россия вынуждает Украину "через так называемые "местные выборы" и странные рабочие группы с представителями Донецка и Луганска, легитимизировать своих марионеток".

"Идея России состоит в том, чтобы разрушить Украину как независимое государство. Я убежден, что в нынешних условиях выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации, в российской трактовке – это катастрофа для украинского народа и украинского государства", – заявил он.

Основатель КБФ подчеркнул, что лучшим ответом на это "должна стать единственная позиция с Европейским Союзом": "Нам нужно мощное лидерство Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки".

"Путин должен осознать, что он не сможет решить своих проблем за счет Украины. Он должен понять, что политика замирения агрессора, которая показала свою неэффективность в прошлом столетии, не будет в нынешних условиях применена к нему", - заявил Арсений Яценюк.

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"Путин хочет занимать центральное место среди всех диктаторов Европы. Мы должны его остановить. И защитить Украину, как одного из главных защитников демократии в Европе. Мы это показали, мы это доказали, так давайте вместе это сделаем", - сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что видит определенный "вакуум власти в современном мире": "Природа не терпит пустоты. А диктаторы не терпят слабых демократий. И это именно то, что мы сейчас имеем".

"Демократия должна формировать сильное лидерство, чтобы защищать себя и сдерживать диктаторов. А сейчас диктаторы чувствуют себя довольно хорошо. Посмотрите на президента Путина", - сказал основатель КБФ.

Арсений Яценюк напомнил, что 13 лет назад, как Министр иностранных дел Украины, он имел встречу с тогдашним Госсекретарем США Кондолизой Райс. Он отметил, что во время той встречи сказал: "Украина окружена российскими военными силами. Посмотрите на Беларусь, Россию, на события в Крыму, что происходит в Приднестровье. Мы – в российской осаде".

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А семь лет назад Россия незаконно аннексировала Крым и послала свои войска в Донецк и Луганск.

"Украина сдержала российскую агрессию. Без сомнения, мы сделали это при поддержке наших западных союзников и свободного мира. Но Украина до сих пор в окружении России и под угрозой полномасштабной российской агрессии. Мы защитили нашу Родину и защитили вашу независимость и вашу демократию", - подчеркнул он.

Нам необходимо мощное американское лидерство, сильные Соединенные Штаты и Европейский Союз. Трансатлантическое единство – это лучший рецепт, как остановить и сдержать диктаторов, таких как Путин", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Тема нынешней дискуссия КБФ, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – "Кто воюет против мировой демократии?". Участниками разговора стали американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии Энн Епплбаум; немецкий политический и общественный деятель, член Европейского парламента в 2004-19 годах Ребекка Хармс; американский дипломат, бывший заместитель Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики США во время администрации президента Обамы Дениэл Фрид; британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики Питер Померанцев; философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный реактор инициативы "UkraineWorld" Владимир Еромоленко. Модератор – Даниил Лубкивский, бывший заметитель Министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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