Арсений Яценюк: Ситуация на Азове показала отсутствие сотрудничества Украины и НАТО

Произошедшее на Азове продемонстрировало реальную нехватку сотрудничества между Украиной и НАТО. Хотя у нас есть несколько трастовых фондов с Альянсом и сложились хорошие отношения, военная связь Украины с НАТО не настолько прочна, как мы ожидали.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил в интервью Euractiv в Брюсселе.

Он отметил необходимость налаживания механизма реагирования в случае эскалации: "Это должно быть настоящей поддержкой: как оборонительным оружием, так и в сфере кибербезопасности, политической реакции, это должно быть комплексным решением".

Яценюк напомнил, что нынешняя администрация США приняла решение предоставить Украине ПТРК Javelin, предыдущая предоставила Украине 3 млрд долларов кредитных гарантий и определенное количество нелетального оружия: "Но, учитывая ситуацию на Азове, лучшим выходом является то, что нам нужно получить от Альянса, стран-членов Альянса бронированные суда для украинского флота".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что первоначальный план Путина был захватить Мариуполь еще в 2014 году: "Это одна из ключевых промышленных территорий в Украине. Они хотели создать, как они это называют, "коридор", захватить Мариуполь, потом Херсон, Одессу, и выйти на Приднестровье: "Это был первоначальный план, разработанный администрацией Путина и его ФСБ. И они решили вернуться к этой начальной несколько дней назад".

Он напомнил, что Украина начала строить морскую базу в Азовском море, чтобы защитить украинские корабли: "Эта база создается в соответствии с украинским законодательством для защиты территориальной целостности Украины и защиты свободных перевозок Украины через Керченский пролив. На Азове Россия базирует около 100 судов".

Однако, подчеркнул Яценюк, Россия начала блокировать перевозки грузов не только украинским судам, но и около 50 судам под разными флагами, в том числе из стран ЕС: "С одной стороны, Россия решила продемонстрировать свою военную силу, а с другой – изолировать Мариуполь , вызвать социальные и политические беспорядки, и таким образом дестабилизировать всю Украину накануне президентских и парламентских выборов".

"Идея была, дестабилизируя Мариуполь, послать "ударные волны" по всей Украине", – сказал он.

"Это была преднамеренная, предварительно организованная эскалация по приказу высшего командного состава Российской Федерации, включительно с Путиным. В перехваченных переговорах упоминается Путин: "Президент знает", – отметил Яценюк.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 24 моряка оказались в заложниках.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли.

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.