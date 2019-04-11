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Арсений Яценюк: Слабость Запада провоцирует силу России, но демократия остановит диктаторов

Сегодня, 16:42

В большой объединенной Европе должна появиться еще одна страна – Украина, говорит лидер "Народного фронта"

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.

Членство в Европейском Союзе и НАТО – это приоритеты, которые записаны в Конституции Украины, и никто, никогда ни при каких обстоятельствах не изменит этот курс.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме по безопасности .

Он отметил, что часто с европейскими друзьями обсуждает формулировки тех или иных заявлений: "Например, "Европейский Союз признает право Украины стать членом ЕС" или "Европейский Союз признает стремление Украины стать членом ЕС".

"У меня к вам просьба, уважаемые друзья и партнеры из ЕС напишите просто – "Европа хочет видеть Украину членом Европейского Союза. Вот повестка дня, которую необходимо сделать", – сказал Яценюк.

Он также напомнил, что Украина получила безвизовый режим с ЕС: "Мало кто верил, что это произойдет. У нас был конкретный план. У нас были конкретные решения. И у нас есть конкретный результат. Мы доказали, что если мы ставим цель – мы ее можем достигать".

"Чтобы поставить цель, необходима решимость. Слабость Запада провоцирует силу России. Слабость демократии провоцирует силу диктатуры. Поэтому, чем сильнее мы – тем сильнее демократия. Чем сильнее мы – тем сильнее наши принципы. Чем более объединены мы – тем меньше шансов у диктаторов и разного рода наследников большевизма захватывать территории, захватывать мир и подрывать его основания", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Он отметил, что Европейский Союз – это "один из лучших проектов за мировую историю": "За него надо бороться. К сожалению, из-за волны популизма, демагогии и отсутствия политической воли сильный, мощный проект стоит сегодня под вопросом".

"Политическая воля каждого европейского политика заключается в том, чтобы защитить будущее объединенной Европы. Чтобы пришел тот момент, когда в большой объединенной Европе появится еще одна страна – Украина. Мы можем и должны сделать все для этого", – сказал Яценюк.

Ранее сообщалось, что Яценюк заявил: в Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО . Политик уверен, что Украина должна стать частью общей противоракетной и противовоздушной обороны  Альянса.

Также напомним, Яценюк выступил за восстановление политического лидерства в противовес популизму . Лидер "Народного фронта" уверен, что перед политиками сейчас стоят совершенно новые вызовы.

Киевский форум по безопасности является одной из главных тем дня, о других темах дня смотрите в сюжете:


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Тег форум, яценюк, демократия, Евросоюз, Арсений Яценюк, диктатура, безвиз

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