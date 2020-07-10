Арсений Яценюк: Следующий год может стать годом досрочных парламентских выборов

"Считаю, что монобольшинство рано или поздно приведет к досрочным парламентским выборам. У меня только вопрос – когда. Думаю, что досрочные парламентские выборы в этом году не состоятся. Но следующий год, учитывая то, что никакого монобольшинства уже нет, может стать тем годом, когда Украина пойдет на досрочные парламентские выборы", – подчеркнул председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-16 годов Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности 10 июля.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что серьезный вызов ждет Украину и в этом году – это местные выборы: "Они проводятся по довольно сложной системе, и там будут серьезные идеологические разногласия. И на этих местных выборах будут заниматься не тем, чтобы решить проблему децентрализации или местных общин. Будут прокладывать путь для политической деструкции и идеологического раскола Украины".

"Я переживаю, что эти местные выборы могут политически разделить Украину по Днепру. Потому что каждый будет играть свою скрипку исключительно политической идеологии, а не местной кампании", – подчеркнул глава Киевского форума по безопасности.

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Участниками онлайн дискуссии 10 июля стали:

Елена Кондратюк , политик, заместитель председателя Верховной Рады Украины, основательница и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов;

, политик, заместитель председателя Верховной Рады Украины, основательница и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов; Владимир Лавренчук , экономист, банкир, председатель правления Райффайзен банка Аваль в 2005-2019 годах;

, экономист, банкир, председатель правления Райффайзен банка Аваль в 2005-2019 годах; Юрий Макаров , журналист, общественный деятель, шеф-редактор Общественного телевидения, председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко;

, журналист, общественный деятель, шеф-редактор Общественного телевидения, председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко; Томаш Фиала , предприниматель, генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", президент Европейской Бизнес Ассоциации;

, предприниматель, генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", президент Европейской Бизнес Ассоциации; Арсений Яценюк , политик и экономист, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

, политик и экономист, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах; Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 годах и член правления фонда "Открой Украину".

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