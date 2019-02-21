Арсений Яценюк: Тенденции к глобальному анархизму могут иметь слишком дорогие последствия

Центробежные силы имеют место не только в Европе и США, напомнил политик

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.

Арсений Яценюк: Тенденции к глобальному анархизму могут иметь слишком дорогие последствия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e97/d61/5c6e97d61e6d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e97/d61/5c6e97d61e6d7.jpg 2019-02-21T14:23:00+02:00 Политика Центробежные силы имеют место не только в Европе и США, напомнил политик

Политика – это не хобби и не шоу, чтобы веселиться на президентских выборах, поскольку последствия будут слишком дорогими и высокими для Украины. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум по вопросам безопасности для молодежи в четверг, 21 февраля, сообщает официальный сайт политической силы.

Он подчеркнул, что до сих пор не решенная проблема Brexit нанесла "очень серьезный удар по образцовому проекту европейского единства после Второй мировой войны", а Европейский Союз оказался в непростой ситуации.

Приведя в качестве примера результаты последних выборов во многих странах-членах ЕС, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что сейчас в мире набирает обороты тенденция "антиистеблишмента" – "тенденция против политического класса как такового": "Я назову это новой формой мирового анархизма".

"Глобальный анархизм – это когда на повестку дня ставится вопрос: государство не нужна. "Право – это очень относительная категория". Суды? "Мы сами будем судить". Функция безопасности? "Мы сами справимся с этим". Демократия как таковая? "А что это такое демократия?". Мы собрались, тысяча людей – мы и есть демократия. А как же с выборами, с представительской демократией?", – подчеркнул он.

Все эти центробежные силы имеют место не только в Европе и США, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Все эти центробежные силы имеют место и в Украине. Многим кажется, что политика – это хобби. Другой части кажется, что политика – это шоу. Что политика – для развлечения. Все хотят повеселиться на президентских выборах. После "веселых" президентских выборов будем плакать. Последствия слишком дороги и высоки для государства".

"Политика является профессией, а государственная деятельность – это топ этой профессии", – сказал Арсений Яценюк.

Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума – усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умение участвовать в процессе анализа и развития.

Во время нынешнего двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). Впоследствии участники представят альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Арсений Яценюк отказался от президентской гонки . Теперь на голоса сторонников "Народного фронта" могут рассчитывать политические партнеры.

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