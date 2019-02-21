Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости политики

Арсений Яценюк: Тенденции к глобальному анархизму могут иметь слишком дорогие последствия

Сегодня, 14:23

Центробежные силы имеют место не только в Европе и США, напомнил политик

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.
Арсений Яценюк: Тенденции к глобальному анархизму могут иметь слишком дорогие последствия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e97/d61/5c6e97d61e6d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e97/d61/5c6e97d61e6d7.jpg Политика Центробежные силы имеют место не только в Европе и США, напомнил политик

Политика – это не хобби и не шоу, чтобы веселиться на президентских выборах, поскольку последствия будут слишком дорогими и высокими для Украины. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум по вопросам безопасности для молодежи в четверг, 21 февраля, сообщает официальный сайт политической силы.

Он подчеркнул, что до сих пор не решенная проблема Brexit нанесла "очень серьезный удар по образцовому проекту европейского единства после Второй мировой войны", а Европейский Союз оказался в непростой ситуации.

Приведя в качестве примера результаты последних выборов во многих странах-членах ЕС, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что сейчас в мире набирает обороты тенденция "антиистеблишмента" – "тенденция против политического класса как такового": "Я назову это новой формой мирового анархизма".

"Глобальный анархизм – это когда на повестку дня ставится вопрос: государство не нужна. "Право – это очень относительная категория". Суды? "Мы сами будем судить". Функция безопасности? "Мы сами справимся с этим". Демократия как таковая? "А что это такое демократия?". Мы собрались, тысяча людей – мы и есть демократия. А как же с выборами, с представительской демократией?", – подчеркнул он.

Все эти центробежные силы имеют место не только в Европе и США, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Все эти центробежные силы имеют место и в Украине. Многим кажется, что политика – это хобби. Другой части кажется, что политика – это шоу. Что политика – для развлечения. Все хотят повеселиться на президентских выборах. После "веселых" президентских выборов будем плакать. Последствия слишком дороги и высоки для государства".

"Политика является профессией, а государственная деятельность – это топ этой профессии", – сказал Арсений Яценюк.

Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума – усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умение участвовать в процессе анализа и развития.

Во время нынешнего двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). Впоследствии участники представят альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Арсений Яценюк отказался от президентской гонки . Теперь на голоса сторонников "Народного фронта" могут рассчитывать политические партнеры.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег яценюк, народный фронт, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Арсений Яценюк: Тенденции к глобальному анархизму могут иметь слишком дорогие последствия". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яценюк о выступлении Туска в Раде: "Это великие слова"

19 февраля, 14:03

В выступлении президента Европейского Совета четко прозвучало ясное видение европейского будущего Украины

Яценюк поручал проверить использование средств на строительство границы еще в 2016 году – документ

8 февраля, 20:49

Документ опубликовала пресс-секретарь политика Ольга Лаппо

"Есть цель. Готовы побеждать": Яценюк и "Народный фронт" остаются в большой политике

7 февраля, 19:19

"Народный фронт" идет бороться за Раду и формирование правительства

Украине нужен пошаговый план ускоренного получения членства в НАТО – Яценюк

7 февраля, 14:15

Парламент выразил волю украинского народа – Украина будет членом ЕС и будет членом НАТО, заявил Яценюк

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Брат Ани Лорак раскрыл подробности ее развода

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

В Кабмине напомнили, когда и на сколько вырастут пенсии

Киевлян завалят письмами из налоговой

В Украине закрыли популярный телеканал

Украинцам поднимут зарплаты, но повезет только половине населения

В Раде снизили акциз на растаможку "евроблях"

Жизни не будет: печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Угрожающая ситуация в столице – подростки нападают на киевлян