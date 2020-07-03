Арсений Яценюк: в Украине существует мощная "пятая колонна" Кремля

В связи с этим, уверен политик, сегодняшней партии власти не удастся выиграть местные выборы

Массовая российская пропаганда будет иметь для Украины невероятные последствия, в том числе и на местных выборах, – отметил председатель Киевского форума по безопасности (КФБ), лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Реклама

Яценюк заявил, что президент РФ Владимир Путин владеет половиной новостных каналов в Украине.

"Страна полна пропагандистами, предателями и лжепророками, которые ежедневно обманывают народ и, получая деньги от нашего врага, кем является Российская Федерация, фактически образуют пятую колонну внутри Украины".

В связи с этим Арсений Яценюк подчеркнул, что "не видит никакой возможности для сегодняшней партии власти выиграть местные выборы".

"Но я вижу, что в результате местных выборов в местных органах власти будут созданы антиукраинские коалиции. И по факту все забудут о тематике местных выборов и децентрализации, а начнут мыслить исключительно идеологическими штампами", – подчеркнул он.

Реклама

"Россия вложит невероятные деньги в вопрос не децентрализации, а федерализации Украины. И снова поднимется языковой вопрос, снова поднимется вопрос вероисповедания именно в российской интерпретации. На этом они будут дальше раскалывать украинское государство и украинское общество", – подчеркнул глава КФБ.

В то же время, считает Арсений Яценюк, несмотря на то, что "картинка не лучшая", "реалии Украины и история Украины говорят о том, что мы всегда имели невероятные вызовы, Украину и украинский всегда хотели уничтожить, но мы всегда выживали".

Напомним, ранее Арсений Яценюк на своей странице в Facebook заявил, что Украина стоит на грани политического и экономического кризиса, и отставка главы НБУ Якова Смолия – тому прямое подтверждение.

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама