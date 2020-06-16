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Арсений Яценюк выразил соболезнование Петру Порошенко в связи со смертью отца

16 июня, 16:12

Юрий Божко Юрий Божко

Лидер партии "Народный фронт" пожелал сил Петру Порошенко

Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюквыразил соболезнования в связи со смертью Алексеня Порошенко – отца пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Уважаемый Петр Алексеевич и ваша семья. Примите самые искренние соболезнования в связи с потерей вашего достойного отца. Это трудно пережить и принять. Мне хорошо это известно. Теперь вы – отец всей вашей большой семьи. Пусть Господь примет его в свои объятия и даст вам сил", – написал Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

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Как сообщалось, отец Петра Порошенко, – Алексей Порошенко, умер в возрасте 84 лет утром 16 июня. Накануне в СМИ появилась информация о том, что у отца Порошенко случился инсульт, в связи с чем экс-президент не участвовал в заседании своей фракции.

Напомним, что Арсений Яценюк потерял отца более полугода назад. Отец Арсения Яценюка, – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Черновицкого университета Петр Яценюк скончался в октябре 2019 горда.

В 2007 году отец Петра Порошенко уже попадал в больницу. Тогда у него тоже был инсульт. Отмечалось, что он слишком много работал и здоровье дало сбой.

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Арсений Яценюк отец соболезнования скончался экс-президент премьер-министр Алексей Порошенко

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