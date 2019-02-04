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Артур Герасимов: активисты "Солидарности" собрали более миллиона подписей в поддержку изменений в Конституцию

Сегодня, 18:30

Перед Украиной стоят амбициозные задачи по углублению сотрудничества с НАТО и ЕС, напомнил лидер фракции БПП

Артур Герасимов / Фото: solydarnist.org
Артур Герасимов / Фото: solydarnist.org.
Артур Герасимов: активисты "Солидарности" собрали более миллиона подписей в поддержку изменений в Конституцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/868/048/5c586804819e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/868/048/5c586804819e0.jpg Политика Перед Украиной стоят амбициозные задачи по углублению сотрудничества с НАТО и ЕС, напомнил лидер фракции БПП

Более одного миллиона подписей под обращениями к народным депутатам Украины проголосовать за изменения в Конституцию относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС собрали активисты ОО "Солидарность".

Об этом на согласительном совете заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что сегодня более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз: "Чтобы напомнить депутатам, что требования неизменности европейского пути – это не формальная статистика, общественная организация "Солидарность" проводит всеукраинскую акцию по сбору подписей под обращением к народным депутатам в поддержку изменений в Конституцию Украины. На сегодня собрано более одного миллиона подписей украинцев!"

"Перед нами стоят амбициозные задачи по углублению сотрудничества с НАТО и ЕС, усилению обороноспособности государства и повышению социальных стандартов. Ключевой задачей для украинского парламента является окончательное принятие предложенных президентом Украины Петром Порошенко изменений в Конституцию о неуклонном курсе на членство в НАТО и ЕС (рег. № 9037). Это решение, я уверен, в четверг будет иметь поддержку значительно больше, нежели  300 украинских парламентариев. Мы продемонстрируем всему миру реализацию целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и Организации Североатлантического договора", – заявил Герасимов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что спикер Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, в четверг. При этом в Комитете ВР по нацбезопасности ожидают закрепления в Конституции курса Украины в ЕС и НАТО 5 февраля.

Также напомним, президент Петр Порошенко рассказал, когда будет решение по членству Украины в НАТО и объяснил, почему важно вступление Украины в Североатлантический альянс. 

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Тег НАТО, Конституция, Евросоюз, Конституция Украины, БПП

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