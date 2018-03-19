Аслунд: "Остается удивляться, почему Путин вообще удосужился провести выборы"

Сегодня, 04:30

Шведский эксперт считает результаты выборов в России – бессмысленной статистикой

Путин на выборах. Фото: AFP
Путин на выборах. Фото: AFP

Шведский экономист и дипломат, старший научный сотрудник Атлантического Совета (Atlantic Council) Андерс Аслунд указал на нелепость проведенных президентских выборов в России.

Об этом он рассказал "Обозревателю".

Он напомнил, что россияне так и не услышали от своего "вождя" реальной предвыборной программы.

"Начнем с того, что он даже не представил предвыборную программу. Он не сказал, что хочет делать. Из выступления 1 марта было ясно, что он не хочет ничего делать внутри России. Его единственная программа – агрессия против США", – сказал Аслунд.

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Кроме того, по его словам, совсем печальная ситуация сложилась с оппонентами российского президента на выборах, точнее недопуск реальных оппозиционеров, деятельность которых даже не освещалась на центральных каналах.

Шведский экономист также указал на массовые фальсификации во время выборов, что делает явку избирателей и их голоса бессмысленными.

"Как явка избирателей, так и голоса за Путина кажутся бессмысленной статистикой. Остается удивляться, почему Путин вообще удосужился провести какие-то выборы. По-видимому, продемонстрировать свою власть. Естественным продолжением является то, что Путин быстро изменит конституцию, чтобы стать пожизненным президентом", – добавил Аслунд.

Напомним, в России прошли президентские выборы, на которых, как и ожидалось, победил действующий президент Владимир Путин, хоть официальных результатов пока не оглашали. По предварительным подсчетам, он набрал немного больше 70% голосов.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов РФ в Крыму ничтожными. По его словам, легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".
Россия, выборы, Путин, аслунд

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