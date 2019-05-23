Атака на армию, язык и веру: Порошенко прокомментировал уголовные производства САП

Экс-глава государства связывает это с началом избирательной кампании

Пятый Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал открытие против него уголовные производства. Как заявил экс-глава во время посещения фестиваля "Книжковий Арсенал", он считает это началом избирательной кампании накануне парламентских выборов.

"Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона "О языке". Я готов нести за это ответственность. И атака, которая сейчас происходит, криминальная дело по Керченскому проливу – это атака на армию, уголовное дело по Томосу – это атака на веру, уголовное дело по закону "О языке" – это атака на язык. Все четко по программе. Но ничего у них не получится, потому что мы вместе и мы сильны", – говорит Порошенко.

Напомним, экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление о преступлении против экс-главы Украины Петра Порошенко. Государственное бюро расследований после этого заявления начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены первых лиц государства. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины с Черного до Азовского морей в районе Керченского пролива.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследование вероятного превышения полномочий президента Украины Петра Порошенко и первого заместителя фракции БПП Игоря Кононенко.

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