Атомная бомба на Москву: депутат назвал "самый эффективный" способ борьбы с Россией

Потураев оригинально ответил на вопрос о борьбе России с трансляцией украинских телеканалов

Наиболее эффективным способом борьбы с Россией стала бы атомная бомбардировка Москвы.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев, отвечая на вопрос о проблемах с вещанием украинских каналов на оккупированные территории, сообщает "Днепровская панорама".

Стоит отметить, что нардеп является заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Во время презентации концепции телеканала ДОМ, созданного для временно оккупированных территорий, народный избранник оригинально ответил на вопрос, будет ли вестись против нового канала радиоэлектронная борьба.

"Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", – заявил Потураев.

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Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма. Также глава государства заверил, что Украина не будет отказываться от Крыма ради мира на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

Как известно, Крым был оккупирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Суд в Гааге признал оккупацию Крыма военным конфликтом России и Украины.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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