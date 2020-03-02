Атомная бомба на Москву: депутат назвал "самый эффективный" способ борьбы с Россией

Наиболее эффективным способом борьбы с Россией стала бы атомная бомбардировка Москвы.
Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев, отвечая на вопрос о проблемах с вещанием украинских каналов на оккупированные территории, сообщает "Днепровская панорама".
Стоит отметить, что нардеп является заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Во время презентации концепции телеканала ДОМ, созданного для временно оккупированных территорий, народный избранник оригинально ответил на вопрос, будет ли вестись против нового канала радиоэлектронная борьба.
"Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", – заявил Потураев.
Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма. Также глава государства заверил, что Украина не будет отказываться от Крыма ради мира на Донбассе.
Как известно, Крым был оккупирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
Суд в Гааге признал оккупацию Крыма военным конфликтом России и Украины.
Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк