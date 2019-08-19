Аваков и Нетаньяху обсудили миграционную политику

Нетаньяху отметил, что тесное двустороннее сотрудничество между МВД Украины и Израиля позволило урегулировать проблемы отказов

Фото: МВД Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили вопросы совместных поездок граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, Аваков заявил, что благодаря совместной и последовательной работе между двумя правоохранительными ведомствами стран удалось решить проблему между Украиной и Израилем по поводу пересечения границы. Он отметил, что после подписания Декларации об интенсификации сотрудничества, которое состоялось 11 июля, были решены проблемные вопросы при пересечении границы.

Аваков напомнил, что, по статистике Государственной пограничной службы, 4,5 тыс. граждан нашего государства отказали в пересечении границы в 2017 году, 3,5 тыс. украинцев не пропустили в 2018 году, а сейчас за полгода посетить Израиль не смогли 2,5 тыс. украинцев. В то же время за прошлый год в Украину не смогли попасть 220 человек, в этом году – 716 гражданам Израиля было отказано во въезде, но с 24 июля ни одного отказа с украинской стороны не было.

"На сегодня нам удалось обеспечить должное отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, уменьшить время ожидания обратных рейсов, в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа", – подчеркнул Аваков.

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В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил, что тесное двустороннее сотрудничество между МВД Украины и Израиля позволило урегулировать проблемы отказов при пересечении границы.

Кроме того, силовые ведомства активно сотрудничают в вопросах обеспечения безопасности туристов обеих стран, противодействия незаконному найму и трудоустройству граждан.

Ранее сообщалось, что одним из важных вопросов, который обсуждался во время встречи Зеленского с Нетаньяху, был вопрос отказа во въезде украинцам в Израиль.

Отметим, что по данным Государственной пограничной службы, с начала 2019 года 2,7 тыс. украинцев было отказано во въезде в Израиль, в то время как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.

Как мы писали, в рамках визита Биньямин Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой. Премьер-министр Израиля посетил мемориальный комплекс в киевском Парке Вечной Славы и возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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