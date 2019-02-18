Аваков: Нацполиция совершено аполитична в избирательном процессе

На правоохранителей не должно быть давления, говорит министр внутренних дел

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Аваков: Нацполиция совершено аполитична в избирательном процессе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a8b/650/5c6a8b650c724.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a8b/650/5c6a8b650c724.jpg 2019-02-18T12:40:00+02:00 Политика На правоохранителей не должно быть давления, говорит министр внутренних дел

Национальная полиция совершенно аполитична, она находится вне избирательного процесса, работает честно, так, чтобы ее уважали, заявил глава МВД Арсен Аваков на совещании с руководителями главных управлений Нацполиции.

Министр также подчеркнул, что на правоохранителей не должно быть давления во время избирательного процесса, сообщает пресс-служба ведомства.

"На полицию не должно никакого давления во время выборов, кто бы ни пытался этого делать", – сказал Аваков.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 1004, подкупом избирателей – 106, повреждением имущества – 27 и хулиганством – 17. Всего по указанным фактам начато 61 уголовное производство, 12 лицам сообщено о подозрении в пяти уголовных производствах, говорится в сообщении.

За прошлые сутки, 17 февраля, в органы полиции поступило 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, ранее Аваков заявил, что на выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских . При этом министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться.

Также напомним, что Аваков призвал украинцев не "продавать" свои голоса . А о нарушениях избирательного законодательства необходимо сообщать в специальный координационный штаб при МВД.

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