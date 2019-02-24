Аваков назвал лидеров по количеству заявлений о нарушений на выборах

По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства

Арсен Аваков. Фото: МВД.

Аваков назвал лидеров по количеству заявлений о нарушений на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f00/b0b/5c4f00b0bc06b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f00/b0b/5c4f00b0bc06b.jpg 2019-02-24T23:25:04+02:00 Политика По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства

Одна тысяча 871 сообщение о нарушениях на выборах главы государства поступило в Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины на данный момент, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Всего у нас 89 уголовных дел. У нас 422 административных протокола. У нас всего 1 871 обращение, которые распределены равномерно, чтобы никто не говорил, что речь идет о том, что МВД подыгрывает оппозиции, а Генпрокуратура подыгрывает президенту", – сказал Аваков в эфире одного из украинских телеканалов в воскресение вечером.

Читайте также Нарушения во время выборов: какие наказания грозят украинцам

Министр отметил, что БПП касается 454 нарушения, Батькивщины – 353, Самопомочи – 169, Гражданской позиции – 131, Радикальной партии – 122.

По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства, когда идет вмешательство в хот митингов и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.

Кроме того, министр внутренних дел призвал украинцев не "продавать" свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их – сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, – силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Аваков назвал лидеров по количеству заявлений о нарушений на выборах". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.