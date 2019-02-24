Аваков назвал лидеров по количеству заявлений о нарушений на выборах
По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства
Одна тысяча 871 сообщение о нарушениях на выборах главы государства поступило в Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины на данный момент, заявляет глава МВД Арсен Аваков.
"Всего у нас 89 уголовных дел. У нас 422 административных протокола. У нас всего 1 871 обращение, которые распределены равномерно, чтобы никто не говорил, что речь идет о том, что МВД подыгрывает оппозиции, а Генпрокуратура подыгрывает президенту", – сказал Аваков в эфире одного из украинских телеканалов в воскресение вечером.
Министр отметил, что БПП касается 454 нарушения, Батькивщины – 353, Самопомочи – 169, Гражданской позиции – 131, Радикальной партии – 122.
По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства, когда идет вмешательство в хот митингов и тому подобное.
Ранее сообщалось, что Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.
Кроме того, министр внутренних дел призвал украинцев не "продавать" свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их – сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, – силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.
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