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Аваков назвал лидеров по количеству заявлений о нарушений на выборах

Сегодня, 23:25

По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства

Арсен Аваков. Фото: МВД
Арсен Аваков. Фото: МВД.
Аваков назвал лидеров по количеству заявлений о нарушений на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f00/b0b/5c4f00b0bc06b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f00/b0b/5c4f00b0bc06b.jpg Политика По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства

Одна тысяча 871 сообщение о нарушениях на выборах главы государства поступило в Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины на данный момент, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Всего у нас 89 уголовных дел. У нас 422 административных протокола. У нас всего 1 871 обращение, которые распределены равномерно, чтобы никто не говорил, что речь идет о том, что МВД подыгрывает оппозиции, а Генпрокуратура подыгрывает президенту", – сказал Аваков в эфире одного из украинских телеканалов в воскресение вечером.

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Министр отметил, что БПП касается 454 нарушения, Батькивщины – 353, Самопомочи – 169, Гражданской позиции – 131, Радикальной партии – 122.

По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства, когда идет вмешательство в хот митингов и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.

Кроме того, министр внутренних дел призвал украинцев не "продавать" свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их – сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, – силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.

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Тег выборы, МВД, нарушения, Аваков, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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