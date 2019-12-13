Аваков о деле Шеремета: Полиция не ошиблась и предоставит результаты

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что завтра в суде правоохранители представят результаты экспертиз по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает РБК-Украина.

Аваков отметил, что правоохранители знают, кто инициировал это преступление.

"Сегодня мы задержали целую группу и им предъявлено обвинение. У нас нет ответов на все вопросы. У нас стоят вопросы по роли некоторых людей. Мы видим людей, которые инициировали это преступление. Я думаю, что в этом деле будут еще новости", – заявил он.

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По словам Авакова, полиция не ошиблась и предоставит результаты.

"Наши аргументы очень серьезны. Завтра в суде мы представим результаты экспертизы. Мы убеждены, что мы не ошиблись", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 декабря представители МВД на брифинге назвали имена всех подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители определили группировку участников боевых действий на Донбассе, которые убили журналиста.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина основательницы "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

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