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Аваков обсудил с послом Италии дело нацгвардейца Маркива

15 июля, 16:20

Решение суда Павии в отношении гвардейца Маркива вредит отношениям стран

Встреча Авакова с послом. Фото: twitter.com/AvakovArsen
Встреча Авакова с послом. Фото: twitter.com/AvakovArsen.

Министр внутренних дел Арсений Аваков обсудил с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия решения суда города Павия в деле нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом Аваков сообщил в Twitter.

"Встретился с послом Итали Давиде Ла Чечилия. Довел позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии в отношении гвардейца Маркива вредит отношениям стран. Требуем ясных шагов в решении проблемы", - написал Аваков.

По словам министра, стороны договорились продолжить совместные консультации.


Напомним, суд итальянского города Павия вынес решение по делу служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к убийству фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы – это даже больше, чем просила сторона обвинения.


Прокурор требовал для украинца 17 лет лишения свободы, тогда как сторона защиты настаивала на его невиновности и просила освободить Маркива.


Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. 

Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку.

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Тег Аваков, маркив

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