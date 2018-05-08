Аваков объяснил, почему Бочковский не сможет вернуться в кресло главы ГСЧС

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал восстановление в должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Министр внутренних дел уверяет, что отстраненный чиновник на посту главного спасателя страны больше работать не будет.

Сергея Бочковского задержали в 2015 году прямо на заседании правительства. Подозревают в хищении госсредств на сумму в 6,5 миллионов гривен. Две недели назад Сергея Бочковского в должности восстановил Административный суд, но в рабочий кабинет его не допустили.

"Бочковский не будет работать на этой должности, Бочковский обвиняется по целому ряду криминальных статей, мягко говоря, несовместимых с госдолжностью, и тот уровень обвинений несовместим с возможностью находится на должности такого уровня", – заявил Арсен Аваков.

Ранее глава МВД уже заявлял, что экс-глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, который намерен восстановиться в должности, не имеет ни морального, ни законного права вновь занять пост главы ведомства.