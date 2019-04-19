Аваков отчитался о работе правоохранителей во время дебатов на "Олимпийском"

На стадионе присутствовали 22 тыс. граждан

Фото: AFP

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители блестяще обеспечили правопорядок во время проведения дебатов кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский".

"Наши полицейские, спасатели, нацгвардейцы блестяще обеспечили проведение первых в Украине предвыборных дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"! Высокий профессиональный уровень, которого заслуживает цивилизованная страна", – написал министр на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу вечером после завершения дебатов на НСК "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского – на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно. На стадионе присутствовали 22 тыс. граждан. Нарушений не зафиксировано. Люди стали расходиться со стадиона около 20:05.

Дискуссия была насыщенной и не лишена эмоций. Как прошли дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, смотрите и читайте на сайте "Сегодня".

После дебатов на НСК "Олимпийский" Петр Порошенко прибыл на дебаты в студию "Общественного" телевидения. Владимир Зеленский в студию не прибыл.

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