Аваков ответил Путину: В Сребринице Россия помогла устроить геноцид 8 тысяч мусульман

Российский лидер не первый раз пугает «резней» на Донбассе и каждый раз вспоминает события в Сербии

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

На заявление президента РФ Владимира Путина о "резне" на Донбассе по типу Сребреницы глава МВД Арсен Аваков напомнил, что в 1995 году Россия сама помогала сербам осуществить геноцид тысяч мусульман. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба МВД.

"После того как Владимир Зеленский заявил о том, что Украина хочет взять свою же границу под контроль, то Путин заявил, что с одной стороны будет украинское войско, с другой украинская граница и боевиков возьмут в "котел" и уничтожат, как это было в Сребренице", – сказал министр.

Аваков напомним Путину, что в 1995 году в Сребренице состоялся геноцид против мусульман – тогда поддерживаемые Россией сербские войска под командованием генерала Младича убили около восьми тысяч человек на этнической почве.

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"Младич представлял Белград, который полностью поддерживала Россия. А после того, как этого генерала судили в Гааге, МИД России заявлял, что этот приговор политизирован. А мы говорим: "Господин Путин, мы не Белград, у нас другая страна. Мы хотим вернуть нашу землю. Нам не надо этих манипуляций", – отметил глава МВД.

Напомним, что Путин снова пугает "резней" на Донбассе в случае, если Зеленский закроет войсками границу. Российский лидер заговорил о повторении трагических событий в Сребренице и вспомнил о националистах. В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на слова Путина о Сребренице.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Путин уже предупреждал об угрозе "резни" и вспоминал Сребреницу. Два года назад он тоже пугал, что националисты будут убивать гражданских, если боевики т.н. "ЛДНР" сложат оружие.

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