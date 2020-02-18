Аваков предложил принять закон о коллаборантах на Донбассе: подробности

/ Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который ранее заявлял о необходимости создать на Донбассе "переходные полицейские силы", предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители ныне неподконтрольных территорий Донбасса, которые выполняли социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

"Перед тем, как пройдут выборы (на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса), перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должен быть решен ряд принципиальных вопросов, в том числе должен быть принят закон о коллаборантах, - сказал он в эфире одного из телеканалов, напомнив, что подобный закон "принимался в той же послевоенной Франции".

По мнению Авакова, этот закон "очень прост".

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"И я думаю, этот же принцип и у нас воцарится", – считает министр.

"Кое-кто говорит, что это закон об амнистии, а я говорю, что это закон о коллаборантах, который нужно принять. Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков", – пояснил он.

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Однако, по словам министра, "в отношении тех, кто на временно оккупированных территориях выполнял репрессивную функцию, участвовал в свержение власти насильственным путем, участвовал в убийствах и тому подобное, должно применяться исключительно уголовное преследование".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко рассказывал о двух вариантах для боевиков случае ухода России с Донбасса. Он дал понять, что в таком случае на освобожденных территориях не должно быть никаких незаконно вооруженных людей.

Смотрите также видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам, в котором он рассказал о планах по урегулированию конфликта:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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