Аваков принял решение по выборам в Верховную Раду

Министр внутренних дел объяснил, почему он не хочет идти в парламент

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Глава МВД Арсен Аваков, который рассказывал о встрече с президентом Владимиром Зеленским, заявил, что не намерен баллотироваться в Верховную Раду на будущих досрочных выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Чтобы гарантировать удаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политическое участие в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины", – заявил он.

Также министр внутренних дел пообещал четко выполнить свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной служб по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.

"Мы обеспечим законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей", – подчеркнул Аваков.

Отметим, что, в отличие от главы МВД, премьер-министр Владимир Гройсман собрался баллотироваться в парламент. Он рассказал, какой будет его партия. Он добавил, что после выборов начнется формирование региональных структур партии.

Также Институтом социологических исследований "Основа" был проведен опрос, результаты которого показали, что в парламент проходят шесть партий, но больше трети голосов достанутся сторонникам Зеленского.

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля после того, как новый президент Украины распустил Раду.

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