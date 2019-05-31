Аваков принял решение по выборам в Верховную Раду
Министр внутренних дел объяснил, почему он не хочет идти в парламент
Глава МВД Арсен Аваков, который рассказывал о встрече с президентом Владимиром Зеленским, заявил, что не намерен баллотироваться в Верховную Раду на будущих досрочных выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Чтобы гарантировать удаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политическое участие в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины", – заявил он.
Также министр внутренних дел пообещал четко выполнить свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной служб по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.
"Мы обеспечим законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей", – подчеркнул Аваков.
Отметим, что, в отличие от главы МВД, премьер-министр Владимир Гройсман собрался баллотироваться в парламент. Он рассказал, какой будет его партия. Он добавил, что после выборов начнется формирование региональных структур партии.
Также Институтом социологических исследований "Основа" был проведен опрос, результаты которого показали, что в парламент проходят шесть партий, но больше трети голосов достанутся сторонникам Зеленского.
Напомним, досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля после того, как новый президент Украины распустил Раду.
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