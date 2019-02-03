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Аваков призвал украинцев не "продавать" свои голоса

Сегодня, 22:54

О нарушениях избирательного законодательства необходимо сообщать в специальный координационный штаб при МВД

Аваков призвал украинцев не "продавать" свои голоса Политика О нарушениях избирательного законодательства необходимо сообщать в специальный координационный штаб при МВД

Первый месяц президентской кампании, а уже составлено 73 административных протокола и открыто 9 уголовных производств. Нападение на кандидатов и наблюдателей, подкуп избирателей, агитация и реклама не за счет избирательных фондов – вот перечень нарушений.

Министр внутренних дел призвал украинцев не "продавать" свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их – сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, – силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.

Напомним, в парламенте лежит законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. За незаконное использование и вброс бюллетеней, к примеру, предлагают 2 года лишения свободы. А за косвенный подкуп избирателей – три.

"Мы особые риски видим в ситуации скупки голосов,  мы видим, что есть попытки разворачивать системы подкупов избирателей,  масштабного подкупа, и внимательно смотрим за  этой ситуацией. Я очень рассчитываю, когда мы будем  вскрывать нарушения, будем говорить об этом публично, пресса и общество это поддержит, и я не думаю, что кто‑то рискнет занять высший должностной пост в стране через подтасовки и нарушения", – заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины .

Недавно Аваков уже рассказывал о нарушениях закона кандидатами в президенты. Также он отметил, что правоохранители не будут идти на уступки, поскольку придерживаются закона. Поэтому уже создали систему реагирования на обращения граждан.

Напомним, впереди еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно.  Читайте подробней хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.

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