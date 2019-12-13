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Аваков рассказал, что помогло выйти на след подозреваемых в убийстве Шеремета

13 декабря, 22:04

В расследовании были задействованы эксперты ФБР и видео с сотен камер наблюдения

Павел Шеремета

Павел Шеремета / Фото: УНИАН

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Убийство известного журналиста Павла Шеремета было очень сложным и хорошо подготовленным, поэтому следствию пришлось обработать огромный массив информации.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

По его словам, были приглашены эксперты ФБР, собраны видео с 200 камер наблюдения, просмотрены тысячи часов записи.

"Мы собирали информацию, списки парней и девушек с видео, были сделаны 12 тысяч фото с видеостопов и сужали до какого-то количества", – рассказал Аваков.

По его словам, были проанализированы 25 похожих преступлений, но ключевым случаем была неудачная попытка убийства мужчины в городе Косове (Ивано-Франковской области), где была использована взрывчатка на магнитах, идентичная используемой при подрыве Шеремета.

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Разница была только в том, что в Косове днище автомобиля было частично пластиковым, поэтому магниты не удержали бомбу, и она отвалилась. Следователи обнаружили на ней следы ДНК, вероятно принадлежащие Виталию Грищенко ("Буча"), ранее шесть раз судимому, в том числе по схожим делам. Такие же следы ДНК были и на взрывном устройстве, убившем Павла Шеремета.

Кроме того, в обе бомбы "роднило" то, что в них были использованы элементы мины МОН-50, рассказал Аваков.

Он также добавил, что при обысках квартир, связанных с подозреваемым Андреем Антоненко (музыкантом и ветераном АТО), также была обнаружена полуразобранная мина без части тротила

"Странно, когда музыкант держит дома мину МОН-50. Наши подозрения только усиливаются. Следствие не завершено. У нас нет полных ответов об инициаторах дела", – подчеркнул министр внутренних дел.

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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убийство Арсен Аваков мина павел шеремет

Источник: Сегодня

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