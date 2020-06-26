Аваков рассказал, какой город очень сильно пострадал от наводнения

Приоритет властей сейчас – восстановление инфраструктуры и компенсация за жилье людям, пострадавшим в результате наводнения в западных областях.

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Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время осмотра с президентом Украины Владимиром Зеленским последствий стихии на территории западных областей, – сообщает сайт МВД

"Мы будем принимать меры, чтобы те люди, которые остались без жилья, получили компенсации и новое жилье", – сказал министр внутренних дел.

По его словам, сейчас в регионе работает шесть единиц авиационной техники МВД, специальные силы ГСНС и горно-патрульный подразделение Нацгвардии.

"Сейчас имеем хорошую тенденцию, вода спадает. Очень сильно пострадал город Галич: разрушенные дома, солнечные станции, дороги. Острая фаза – 10 дней. За это время будем ликвидировать последствия, потом начинать большое строительство. Прежде всего, надо восстановить автомобильное сообщение с некоторыми районами. Сейчас вертолетами доставляем туда еду, питьевую воду, забираем больных и беременных женщин", – отметил Арсен Аваков.

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Председатель ГСНС Украины Николай Чечеткин отметил, что основные усилия были сосредоточены на том, чтобы провести оповещение населения и организовать их эвакуацию.

"Сейчас здесь работает сводный отряд из Волынской, Ровенской, Львовской областей, техника из Хмельницкой. Главная наша задача – помочь населению и местным органам власти прийти к нормальным условиям жизнедеятельности. Будем работать до тех пор, пока не выполним все задачи", – сказал он.

Всего на данный момент подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог, а повреждено – 500 км и 280 м дамб.

Видео: mvs.gov.ua

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии дорог государственного значения.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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