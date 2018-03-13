Аваков рассказал, когда ждать новой атаки России на Украину

По словам главы МВФ, это будет не полномасштабное наступление на фронте, а усиление гибридной агрессии

Ближе к осени Россия активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

"Россия активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в нашей стране ближе к осени. Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте, поскольку они понесут столь серьезные людские потери, которые не выдержит даже такой режим, как путинский. Поэтому, думаю, что они усилят гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в Украине", – сказал Арсен Аваков.

В то же время, глава МВД отметил, что внутри страны также есть попытки ухудшить положение на фоне политической ситуации.

"У нас еще есть внутренний фактор, когда многим кажется, что легко дестабилизировать ситуацию внутри страны. Нашей стране не нужны досрочные выборы, потому что это борьба за власть, а не за стабильность нашего государства", – сказал Арсен Аваков.

Ранее СБУ сообщала, что Россия организовывает в Украине фейковые акции протеста.

Напомним, президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что начатая Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну.