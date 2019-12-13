Аваков рассказал о гигантской проблеме с ветеранами АТО

Сотни тысяч людей прошли войну на Донбассе и умеют убивать

/ Фото: mvs.gov.ua

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Ветераны АТО довольно часто принимают участие в резонансных заказных убийства и нашумевших покушениях на жизнь известных лиц, что представляет огромную проблему в современном украинском обществе.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

Он напомнил, что за пять лет войны на Донбассе сотни тысяч людей прошли фронт.

"Огромное количество людей имеют ордена, медали, заслуги перед страной, они настоящие герои. И точно так же у нас есть уважаемые люди, которые отдают всего себя защите страны, – это волонтеры. Я потрясающе этих людей знаю, это замечательные люди", – говорит глава МВД.

По его словам, это не значит, что все ветераны АТО и волонтеры – замечательные. Среди них есть и люди, которые совершают преступления, но это не значит, что все остальные – негодяи.

"Но надо быть честными перед собой. Если ветеран войны, молодой парень, с орденом на груди, снайпер, стреляет как наемный киллер, убивает трехлетнего ребенка (речь идет о сыне депутата Киевского облсовета Владислава Соболева Саше. – Ред .), как это было две недели назад в Киеве у ресторана "Марио". Это факт. Да, он орденоносец, он герой войны, но он – наемный киллер и мы должны на это реагировать, иначе мы не общество", – считает министр.

Он заметил, что россияне довольно часто нанимали украинских ветеранов для убийств.

"Да, русские нанимали ветеранов для убийства бывшего российского депутата (Госдумы Дениса) Вороненкова".

"Да, к сожалению, в убийстве известного волонтера Олешко (речь идет о ветеране АТО и мариупольском волонтере Виталии Олешко (позывной "Сармат"). – Ред .), также участвовали ветераны".

"Да, к сожалению, в убийстве Екатерины Гандзюк также участвовали ветераны. И это проблема, гигантская проблема нашего общества" – добавил Аваков.

Напомним, ранее в ток-шоу Аваков рассказал, что помогло выйти на след подозреваемых в убийстве Шеремета .

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