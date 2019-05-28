Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости политики

Аваков рассказал о своей встрече с Зеленским

28 мая, 12:55

С президентом министр общался о делах, о непосредственных своих обязанностях и о безопасности

Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

"Да, общался", - сказал Аваков, отвечая на вопрос представителей СМИ.

По его словам, с президентом они общались "о делах".

"О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили", – добавил Аваков.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за то, что обеспечили проведение честных выборов.

"Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников МВД, каждого полицейского, спасателя, каждого нацгвардейца, спасибо вам за эту работу. Я отдельно хочу поблагодарить министра внутренних дел Авакова. Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство, полиция, работали не на отдельного кандидата, а работали на страну, защищали интересы Украины. Спасибо Вам. Спасибо каждому", – сказал Владимир Зеленский.

На днях Владимир Зеленский призвал правоохранителей не задерживать протестующих на улицах Украины, если они не нарушают закон. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег встреча, Аваков, Зеленский

Вы сейчас просматриваете новость " Аваков рассказал о своей встрече с Зеленским". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский встречается с МВФ, Богдан – с чиновниками ЕС, а в Раде десятки законов: топ-темы дня

Сегодня, 11:39

Во вторник, 28 мая, политическая жизнь Украины обещает быть очень насыщенной информацией

Зеленский встретится с МВФ: о чем будут говорить

Сегодня, 11:15

Миссии нужно понимать отношение президента к сотрудничеству

У Зеленского готовы внести в Раду законопроект о референдуме

Сегодня, 09:02

По словам Стефанчука, у Зеленского есть целый блок законопроектов, которые он готов внести в Раду

Команда Зеленского заявила о старте программы "Социальный лифт"

Сегодня, 08:26

Целью программы названо объединение специалистов для развития страны

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

В Крыму недовольны оставленными на полуострове украинскими МиГ-29

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Когда у человека наступает старость

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Бойцы ВСУ на передовой объяснили, чего ждут от Зеленского

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь