Аваков рассказал о своей встрече с Зеленским

С президентом министр общался о делах, о непосредственных своих обязанностях и о безопасности

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

"Да, общался", - сказал Аваков, отвечая на вопрос представителей СМИ.

По его словам, с президентом они общались "о делах".

"О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили", – добавил Аваков.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за то, что обеспечили проведение честных выборов.

"Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников МВД, каждого полицейского, спасателя, каждого нацгвардейца, спасибо вам за эту работу. Я отдельно хочу поблагодарить министра внутренних дел Авакова. Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство, полиция, работали не на отдельного кандидата, а работали на страну, защищали интересы Украины. Спасибо Вам. Спасибо каждому", – сказал Владимир Зеленский.

На днях Владимир Зеленский призвал правоохранителей не задерживать протестующих на улицах Украины, если они не нарушают закон.

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