Аваков сообщил, что появились важные детали в деле Маркива

Виталий Маркив / Фото: Радио Свобода

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива с уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Челилия.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", – приводит слова Авакова пресс-служба МВД в пятницу.

В свою очередь омбудсмен Денисова сообщила главе итальянской дипломатической миссии о своем обращении к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятовича с призывом держать на контроле дело Маркива.

"Речь шла также о готовности Украины и представителей стороны защиты Виталия Маркива применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда первой инстанции в апелляционном порядке", – сказано в сообщении.

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Кроме того, министр Аваков сообщил послу, что украинская сторона активно прорабатывает предложенный на ее рассмотрение проект Соглашения между Кабмином и Италией о сотрудничестве в сфере безопасности.

Отмечается, что упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующему, но уже устаревшему межведомственному соглашению от 1993 года.

Как сообщалось, 3 декабря уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Вместе с ней Маркива в миланской исправительной колонии "Опера" для лиц, совершивших особо тяжкие преступления, посетили представитель омбудсмена по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеслав Петльованый и начальник отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы за границей и на временно оккупированной территории Елена Тучина, сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения в Украину нацгвардейца Маркива .

Также напомним, что посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал, что после вынесения приговора по делу Маркива Украину признали виновной.

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