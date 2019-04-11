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Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании уже пройдены

Сегодня, 19:37

По мнению министра, Украина прошла очень серьезное испытание, проведя первый тур выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что основные риски избирательного процесса в Украине уже пройдены.

"Я думаю, что Украина прошла очень серьезное испытание, проведя первый тур выборов. Впереди у нас следующее испытание – второй тур. Я убежден, что основные риски турбулентности, связанной с кампанией смены власти, уже пройдены", - сказал глава МВД, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, украинские власти в состоянии обеспечить процесс передачи власти.

"Думаю, мы будем уважать выбор украинского народа и процесс передачи власти, процесс перехода к следующему циклу государственной власти пройдет спокойно. Мы этот процесс в состоянии обеспечить", – сказал министр.

Напомним, Порошенко напомнил Зеленскому об угрозе со стороны Путина. Рассоренная после выборов Украина с неопытным президентом – это возможность для агрессора, считает глава государства.

Как мы сообщали, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина" заявил, что целостность Украины должна быть константой и назвал главные шаги по Донбассу. На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да". "Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда", подчеркивал кандидат в президенты Украины.


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Тег форум, выборы, Аваков, Арсен Аваков, второй тур, выборы президента-2019 , выборы президента Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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