Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании уже пройдены

По мнению министра, Украина прошла очень серьезное испытание, проведя первый тур выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что основные риски избирательного процесса в Украине уже пройдены.

"Я думаю, что Украина прошла очень серьезное испытание, проведя первый тур выборов. Впереди у нас следующее испытание – второй тур. Я убежден, что основные риски турбулентности, связанной с кампанией смены власти, уже пройдены", - сказал глава МВД, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, украинские власти в состоянии обеспечить процесс передачи власти.

"Думаю, мы будем уважать выбор украинского народа и процесс передачи власти, процесс перехода к следующему циклу государственной власти пройдет спокойно. Мы этот процесс в состоянии обеспечить", – сказал министр.

Напомним, Порошенко напомнил Зеленскому об угрозе со стороны Путина. Рассоренная после выборов Украина с неопытным президентом – это возможность для агрессора, считает глава государства.

Как мы сообщали, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина" заявил, что целостность Украины должна быть константой и назвал главные шаги по Донбассу. На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да". "Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда", подчеркивал кандидат в президенты Украины.

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